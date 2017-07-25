Lexmark представила спецсерию лазерных принтеров для малого и среднего бизнеса

Lexmark International объявила о запуске новой, специализированной линейки принтеров с четырехлетней гарантией для клиентов сегмента СМБ, доступной исключительно через партнеров Lexmark в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Новая линейка продукции включает 23 устройства для лазерной печати: монохромные, цветные принтеры и многофункциональные продукты (МФУ). Запуск этих принтеров через дилерскую сеть Lexmark обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности работы по конкурентным ценам для сектора среднего и малого бизнеса.

Новые условия четырехлетней гарантии распространяются на все принтеры новой серии.

«Являясь мировым лидером в области инновационных решений и технологий обработки изображений, Lexmark стремится поддерживать своих лояльных партнеров, гарантируя, высокую конкурентоспособность продуктов, предлагаемых своим клиентам», – отметил Дамьен Жэни (Damien Jauny), генеральный директор «Лексмарк Интернэшнл Рус. – Мы всегда ищем новые способы внедрения инноваций, чтобы наши партнеры могли своевременно предложить необходимые решения своим клиентам. Специализированная линейка принтеров с четырехлетней гарантией нацелена на клиентов малого и среднего бизнеса, и позволяет нашим партнерам оставаться конкурентоспособными и увеличивать свою прибыль».