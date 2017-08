IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2

IBM анонсировала несколько ключевых дополнений и новых функциональных возможностей системы управления базами данных IBM Db2. Они позволят заказчикам по всему миру обеспечить контроль над корпоративными данными с помощью новых быстрых и несложных в использовании инструментов.

IBM запустила Db2 Developer Community Edition, новое решение для разработчиков, которое можно бесплатно скачать на сайте IBM. Последняя версия включает полный набор инструментов Db2 и позволяет специалистам оперативно создавать прототипы приложений, эффективно используя при этом все возможности корпоративного издания Enterprise Edition. Пользователи могут скачать программное обеспечение и начать загрузку и управление данными в течение 15 минут, вне зависимости от того, работают ли они на компьютерах или ноутбуках.

«По нашим наблюдениям, многие компании делают акцент на новое поколение разработчиков, которые выбирают гибкие методы создания корпоративных приложений, – сказал Роб Томас, руководитель IBM Analytics. – Передовые улучшения Db2 упростят процесс погружения в большое количество инструментов и сервисов этой среды и облегчат создание инновационных приложений для ускорения развития бизнеса».

Db2 on Cloud – новая версия решения Db2 on Cloud является полностью управляемым сервисом, доступным в IBM Cloud. Новые характеристики технологии включают в себя динамичную шкалу – «слайдер» для установления параметров производительности и объема памяти. С помощью простого клика мышкой пользователи могут мгновенно менять масштаб, увеличивая или уменьшая производительность обработки данных и необходимый объем оперативной памяти. Таким же способом они могут увеличить объем памяти системы хранения информации. Новый сервис позволяет избежать трудоемкого процесса согласования и закупки дополнительных вычислительных ресурсов. Новое решение Db2 on Cloud дополняет IBM Db2 Hosted, версию базы данных, размещенную в IBM Cloud.

В решение Db2 on Cloud была также добавлена удобная веб-консоль. Она помогает заказчикам быстрее освоить сервис и ускорить работу с ним.

IBM объявила, что Db2 теперь поддерживает JSON, формат документов с открытым исходным кодом, использующий удобный для восприятия язык для перемещения объектов данных. JSON, обычно применяемый в новых приложениях, теперь может быть интегрирован в реляционную СУБД Db2, предоставляя пользователям простой способ хранения информации из приложений. Разработчики могут использовать свои SQL-навыки для хранения, управления и отбора данных JSON в системе Db2. Это снижает потребность в дополнительном изучении специализированных хранилищ информации и дает возможность интегрировать данные о мобильных и веб-активностях в аналитических системах хранения для последующего получения инсайтов о поведении пользователей. Db2 оптимизирует поиск данных JSON с поддержкой индексации, повышая при этом производительность обработки запросов.

IBM расширяет Db2 с помощью архитектуры Hybrid Transactional / Analytical Processing (HTAP). Это стало возможным благодаря техническому предварительному релизу поддержки вторичной индексации в оперативной памяти для технологии BLU Acceleration. Использование в решении IBM Db2 механизма BLU Acceleration, разработанного для HTAP, позволяет избежать дублирования информации. Он уменьшает количество требований к объему памяти и время задержки, в отличие от других баз данных. Вторичные индексы существенно повышают производительность обработки некоторых запросов для хранилищ операционных данных и аналитических систем хранения, а также рабочих задач OLTP и HTAP. Пользователи уже сегодня могут протестировать возможности Db2 в своей среде разработки приложений.

Решение DB2 Analytics Accelerator for z/OS было также модернизировано с помощью возможностей HTAP. Эти технологии обеспечивают усовершенствованную обработку данных в режиме реального времени и упрощают структуру приложений, поскольку устраняют необходимость управлять задержками в процессе дублирования информации.

Db2 on Cloud Benchmark – IBM опубликовала новый тест оценки производительности, который демонстрирует более высокую эффективность решения в целом, а по соотношению производительности и стоимости оно в два раза превосходит облачную СУБД Amazon Aurora, основного конкурента.