«Диасофт» представила ПО для внутреннего учета в рамках новых требований ЦБ РФ

«Диасофт» объявила о создании продукта для внутреннего учета на базе решения Diasoft FA# Treasury. Предпосылками к разработке продукта стали нововведения, определенные Положением Банка России № 577-П, которое вступит в силу 1 октября 2017 г.

Положение Банка России № 577-П предполагает масштабные изменения в области ведения внутреннего учета для финансовых организаций. Так, значительно расширится перечень объектов внутреннего учета, будут конкретизированы требования к счетам, изменен порядок учета ряда операций, правила внесения, изменения и содержания реестров и др.

Компания «Диасофт» , понимая важность задачи обеспечения прозрачности ведения внутреннего учета в финансовых организациях, создала программное решение, которое позволяет настроить процесс с учетом новых требований регулятора.

«Разработка продукта осуществляется в плотном сотрудничестве с участниками рынка. В этот раз мы использовали комплексный подход к автоматизации, перейдя от решения на «субконтных проводках» к регистрам внутреннего продуктового учета. За счет этого увеличится не только быстродействие самого учета, но и скорость получения отчетности, так как все данные хранятся в регистрах в готовом виде», – комментирует Андрей Алексанкин, руководитель продукта департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт».

С решением «Диасофт» финансовые организации смогут проводить сверки, формировать акты расхождений, вести операционные дни внутреннего учета и отчетность перед клиентом. Производительность продукта позволяет обрабатывать 1,5 млн сделок в течение двух часов. Уже сейчас доступна пилотная версия продукта для установки в тестовом контуре.