Российская СУБД Postgres Pro интегрирована с платформой «1С: Предприятие»

1С подтвердила совместимость платформы «1С:Предприятие 8» с российской СУБД Postgres Pro, разработанной компанией Postgres Professional по результатам технического тестирования. Тестирование проводилось для архитектуры x86-64. Подтверждена совместимость платформы «1С:Предприятие» начиная с версии 8.3.10.2375 и Postgres Pro Enterprise начиная с версии 9.6.3.1.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, СУБД Postgres Pro будет поставляться заказчикам по всей России через партнерскую сеть фирмы 1С. Для пользователей 1С разработаны специальные лицензии на СУБД.

В результате как государственные структуры, обязанные приобретать российское программное обеспечение, так и коммерческие компании, заинтересованные в альтернативе зарубежным продуктам, смогут внедрять полностью российские решения для автоматизации управления и учета на основе продуктов 1С и Postgres Pro.

«Интеграция СУБД Postgres Pro с платформой 1С является для нас стратегически важным шагом. Благодаря обширной партнерской сети, заслуженному признанию продуктов 1С и особым лицензионным условиям для пользователей мы уверены, что сотрудничество с 1С приведет к серьезным подвижкам в решении задач автоматизации на основе отечественных решений», - отметил генеральный директор компании Postgres Professional Олег Бартунов.

СУБД Postgres Pro разработана компанией Postgres Professional на основе PostgreSQL – проекта с открытым кодом и свободной лицензией, развиваемого специалистами компании вместе с другими участниками международного сообщества. СУБД Postgres Pro включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Postgres Pro Enterprise – наиболее полный вариант СУБД от Postgres Professional, предназначенный для высоконагруженных и критичных систем средних и крупных предприятий. Возможности СУБД значительно расширены за счет доработки ядра СУБД и включают адаптивное планирование запросов, компрессию данных на уровне блоков, 64-битный счетчик транзакций и многие другие функции. Для работы с «1С:Предприятие» выпущена специальная лицензия Postgres Pro Enterprise для 1C.