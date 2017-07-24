Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm от GreenMDC представлен в Москве

Санкт-петербургская GreenMDC представила вниманию столичных заказчиков демонстрационный образец быстровозводимого модульного дата-центра TelecomOutdoorNGm.

Впервые МЦОД TelecomOutdoorNGm был презентован московской публике на выставке «Связь-2017». В связи с повышенным интересом аудитории к представленному на «Связь-2017» демонстрационному образцу было принято решение разместить его в столице и открыть для экскурсий.

Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm, который был продемонстрирован на «Связь-2017», может быть дооборудован всеми необходимыми инженерными системами под конкретные требования заказчика и установлен на площадке в течение восьми недель.

Основными преимуществами МЦОДа являются высокая степень заводской готовности, простота сборки, а также транспортировка по дорогам общего пользования без машин сопровождения и без необходимости получения на перевозку каких-либо дополнительных разрешений. TelecomOutdoorNGm состоит из двух модулей, предназначенных для установки до 6 стоек 42U размером 600х1000 или 600х1200 мм. Расчетная средняя мощность на 1 стойку — до 8 кВт, максимальная мощность на стойку — до 14 кВт.

МЦОД обладает возможностью «горячего» масштабирования, что позволяет наращивать площади дата-центра и его энергетический потенциал без отключения уже работающего оборудования. Такой МЦОД может быть установлен как внутри помещения, так и на открытой площадке.

«Мы гордимся результатами нашей работы и с удовольствием демонстрируем наши решения всем желающим. После успеха TelecomOutdoorNGm на выставке было принято решение оставить МЦОД в Москве в качестве демонстрационного рабочего образца. На наш взгляд, это отличная возможность продемонстрировать его нашим потенциальным заказчикам. Хотел бы выразить слова благодарности нашему партнеру — Группе компаний «Термокул», предоставившей площадку для размещения МЦОДа на своей территории», — сказал Георгий Малышев, коммерческий директор компании GreenMDC.

«Модульные решения для ЦОД ― перспективное и быстроразвивающееся направление на российском рынке. Благодаря масштабируемости, простоте в установке и различным вариантам исполнения, они способны создать энергоэффективную инженерную инфраструктуру с большим запасом прочности для самых сложных комплексных инфраструктурных проектов в различных отраслях. Данный класс решений позволяет клиенту успешно реализовать не только текущие бизнес-задачи, но и уверенно строить долгосрочные планы на будущее. Благодаря сотрудничеству с компанией GreenMDC у нас появилась уникальная возможность продемонстрировать подобные решения заказчикам», ― отметил Алексей Морозов, заместитель генерального директора «Трейд Групп» ГК «Термокул».

Ознакомиться с решением TelecomOutdoorNGm, оценить удобство его функциональность и узнать от специалистов о конструктиве МЦОДа можно на площадке партнера GreenMDC — ГК «Термокул», расположенной по адресу: Лихоборская набережная, д. 9.