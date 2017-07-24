Le VPN представила VPN-приложение для Android-устройств. Приложение Le VPN для Android уже доступно для загрузки в магазине Google Play, а также в клиентской панели Le VPN, где оно предлагается всем пользователям Le VPN и новым подписчикам без дополнительной оплаты.

Новое приложение Le VPN для Android предлагает безопасное и доступное всего в одно касание VPN-соединение с протоколом OpenVPN и сменой IP-адреса на IP в 114 странах мира, а также простой и интуитивно понятный интерфейс.

На период запуска приложения Le VPN предлагает бесплатную недельную пробную подписку всем новым пользователям. Бесплатная демо-версия также предлагается и в приложении Le VPN для iOS, выпущенном в мае этого года.

Этот год был насыщенным для команды Le VPN, которая впервые выпустила десктоп-версию Le VPN для Mac в марте 2017, затем в апреле - Le VPN для Windows, в мае запустила приложение Le VPN для iOS (iPhone/iPad) и сейчас выпускает приложение для Android. В этом году Le VPN также добавил четвёртый протокол обеспечения безопасности, IKEv2, используемый в приложении для iOS и пополнивший список протоколов OpenVPN, PPTP и L2TP/IPSec.

Все обновления, включая новое ПО и приложения, доступны всем пользователям Le VPN бесплатно, они являются частью подписки Le VPN «всё включено» (от $4,95 в месяц), которая может быть месячной, полугодовой или годовой. Le VPN также позволяет пользователям подключать два VPN-соединения одновременно на двух разных устройствах и предлагает использовать сервис на уровне роутера, чтобы обеспечить VPN-защиту для неограниченного количества устройств, подключенных к данному VPN-роутеру.

Все приложения и ПО Le VPN доступны по всему миру на русском, английском, французском, испанском и итальянском языках после подписки к Le VPN на сайте www.le-vpn.com/ru, в магазинах AppStore/ iTunes для iOS-устройств или в Google Play для Android-устройств.