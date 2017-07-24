«Киберника» представила новые демо-версии защищенного корпоративного мессенджера «Сибрус»

«Киберника» объявила о выпуске новых демо-версий защищенного корпоративного мессенджера «Сибрус», благодаря которым каждый желающий сможет получить бесплатный доступ к продукту и самостоятельно оценить весь набор инструментов.

Для того, чтобы получить доступ к демо-версии «Сибрус», достаточно зарегистрироваться на сайте www.cybrus.ru при помощи адреса электронной почты и активировать демо-аккаунт. Все желающие протестировать «Сибрус» смогут создать групповой аккаунт и подключить к нему до 10 участников, каждому из которых будет доступен полный функционал клиентских приложений. Срок действия демо-версии составит 30 дней.

Для тех, кто хочет протестировать продукт на собственной инфраструктуре, возможна установка расширенной демо-версии «Сибрус» на сервер или дата-центр предприятия. Основным преимуществом расширенного тестирования станет возможность дальнейшего использования продукта уже в коммерческих целях без дополнительных настроек системы.

«Любое вложение в IT-инфраструктуру должно быть целесообразным. Зачастую многие компании отказываются от внедрения новых продуктов из-за того, что не до конца понимают, за что именно они платят. Для того, чтобы наши потенциальные клиенты могли оценить все возможности продукта и опробовать весь спектр инструментов еще до момента приобретения, мы сделали демо-версии. Тем, кому просто интересно протестировать инструменты «Сибрус» будет достаточно «облачного» варианта, для тех, кто хочет изучить продукт более детально, возможна установка на живую IT-инфраструктуру компании», - отметил директор по развитию «Сибрус» Владимир Пивоваров.

«Сибрус» — это российская защищенная платформа для корпоративных коммуникаций с обширным набором инструментов для совместной работы в одном приложении. Решение доступно для ПК и мобильных устройств, что позволяет объединить сотрудников, находящихся как в офисе, так и работающих удаленно, ускорить их взаимодействие, принятие решений и согласование документов.

«Сибрус» полностью соответствует требованиям безопасности российских предприятий, а разработчик обладает лицензиями по защите информации ФСТЭК и ФСБ. Платформа включена в реестр отечественного ПО и рекомендована к использованию в государственных учреждениях и компаниях с госучастием. При этом «Сибрус» не ограничивается исключительно крупным бизнесом. Продукт подходит и для стартапов, и для предприятий с разветвлённой структурой. Также действуют специальные предложения для некоммерческих и государственных компаний.