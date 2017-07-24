B2B-Center автоматизировал возврат дебиторской задолженности

B2B-Center разработал онлайн-сервис debetok, с помощью которого компании могут автоматически взыскать с контрагентов дебиторскую задолженность через суд.

Чтобы подать иск с помощью debetok, надо заполнить короткую форму, загрузить документы, подтверждающие задолженность, оплатить судебные издержки и работу сервиса. Клиенты B2B-Center могут работать с сервисом, не выходя из личного кабинета на площадке.

После проверки документов сервис автоматически сформирует исковое заявление и направит его в электронном виде в суд, проконтролирует процессуальные сроки и сообщит пользователю о решении суда.

«Значительные задержки с оплатой выполненных контрактов, к сожалению, распространенное явление в корпоративных продажах. От них страдает малый и средний бизнес, который не может содержать штат юристов для взыскания задолженности. debetok избавит их от юридической рутины, автоматизирует возврат долгов и сэкономит ресурсы на судебных разбирательствах. Новый сервис стал органичным элементом нашей экосистемы, который «оцифровал» еще один процесс в b2b-торговле», - сказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center.