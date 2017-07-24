ALP Group удвоила ресурсную базу собственного облака ALP Cloud

ALP Group объявила об удвоении ресурсной базы собственного облака (ALP Cloud). Эти изменения носят сбалансированный и комплексный характер: опираются на подтвержденные практикой профили потребления ресурсов разными группами пользователей и на динамику роста этих групп.

Изменения охватили все принципиально важные элементы ИТ-инфраструктуры ALP Cloud: высокопроизводительные кластеры, системы хранения данных (СХД), подключение к магистральным участкам интернета, высокоскоростные межсерверные соединения, возможности системы мониторинга и управления инфраструктурой. Они произошли раньше запланированного срока (осень 2018 года). Благодаря этим изменениям ALP Group закрыла свои потребности в ресурсах на ближайшие три года.

Удвоение ресурсной базы ALP Cloud в первую очередь связано с быстрым и устойчивым увеличением спроса на услугу «Гибридная ИТ-инфраструктура по цене традиционной». Этот рост в 1,3 раза превысил плановые показатели на последний квартал 2016 и первое полугодие 2017 г. Внутри этого потока наиболее быстро (на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) растут запросы на отказоустойчивость по схеме «теплого резерва». Она позволяет предприятию легко превратить существующую ИТ-инфраструктуру в отказоустойчивую. Причем без существенных начальных и эксплуатационных затрат (по сравнению с инфраструктурой традиционной).

Заказчик не платит круглую сумму за то, что никогда не произойдёт. Его расходы повышаются только если действительно случается ИТ-инцидент, в результате которого облако частично или полностью берет на себя функции вышедших из строя или остановленных элементов информационной системы.

Клиентская база ALP Group демонстрирует увеличение потока запросов на новые отказоустойчивые конфигурации ПО и оборудования. Этот рост наблюдается последние пять кварталов. Кроме того, перспективную группу составляют проекты, требующие качественного внедрения и поддержки ИТ-решений на базе российского ПО и разработок международного сообщества Open Source.

Значительная часть запросов (45%) исходит от компаний-поставщиков услуг в области бухгалтерского учета, аудита, налогообложения и юридической поддержки. Для них крайне важна отказоустойчивость и доступность ИТ-инфраструктуры, работа из любого места и в любое время (24/7) — с минимально возможными простоями.

Еще одну важную группу (40%) составляют компании, для которых развитие ИТ-инфраструктуры традиционного типа слишком дорого. Они хотели бы широко применять эффективные и современные инструменты, например, непрерывный сайзинг ресурсов в IaaS, мониторинг потребности компании в ресурсах. И при этом максимально сохранить прежние инвестиции в ИТ-инфраструктуру.

На третьем месте (15%) запросы предприятий, стремящихся оградить себя от любых рисков, сопровождающихся внезапным разрушением ИТ-инфраструктуры, и намеренных и в этой ситуации сохранить способность к полноценной работе критически важных бизнес-приложений и коммуникационных сервисов.

ALP Cloud — основа услуги «Гибридная ИТ-инфраструктура по цене традиционной». Она представляет интерес для средних (порядка 500 рабочих мест) и крупных (свыше 1000 рабочих мест) коммерческих предприятий, государственных организаций и ведомств. Обе категории заказчиков получают реальную возможность кардинально повысить надежность, масштабируемость, отказо-, а при определенных условиях и катастрофоустойчивость информационной системы, ее способность обеспечивать непрерывность бизнеса. Благодаря переходу от традиционной к гибридной инфраструктуре по «теплой» и «горячей» схемам, небольшие предприятия получают легко прогнозируемые расходы на ИТ, надежность и масштабируемость серверного ландшафта.

Для организаций среднего размера особенно важна реальная возможность перейти к отказо- и катастрофоустойчивым ИТ-решениям. Для крупных предприятий (сегмент Enterprise) наиболее интересная опция — быстрый запуск ИТ-проектов, затраты на которые не были заложены в бюджет. И реализация краткосрочных проектов, для которых построение ИТ-инфраструктуры по корпоративным стандартам нерационально.

У облака ALP Cloud есть другие применения. За последний год оно стало основой для семейства новых ИТ-услуг компании. Это вендорская техническая поддержка линейки ОС АЛЬТ (разработчик: «Базальт СПО») и СУБД Postgres Pro (разработчик: Postgres Professional), сервис стендирования импортозамещающих продуктов. А также открытая «шина» технической поддержки для российских разработчиков системообразующего ПО уровня предприятия.

Облако ALP Group также поддерживает работу SaaS-приложений для фармацевтической отрасли (разработчик: компания Vivanti, входящая в ALP Group). И, наконец, на базе облака действует важная для ALP Group технологическая платформа, автоматически отслеживающая производительность критичных для клиентов ALP Group бизнес-приложений: «связки» 1С:Предприятие и CУБД, CRM, CLM. А также готовность ИТ-инфраструктур корпоративных заказчиков к масштабированию.

ALP Cloud находится под постоянным управлением СЦМК «Аргус» — экспертного сервиса централизованного мониторинга и контроля ИС. Сервис заблаговременно выявляет надвигающиеся ИТ-проблемы и инциденты. И выдает оптимальные рекомендации по их устранению (например, по предотвращению потери производительности 1С, CRM, СЭД) прежде, чем ухудшение работы ИС успело нарушить работу пользователей, подразделений или компании в целом.