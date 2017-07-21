На картах MAPS.ME появится возможность вызова «Яндекс.Такси»

Пользователи MAPS.ME на iOS и Android смогут внутри приложения вызвать «Яндекс.Такси» до места назначения. Сервис доступен в всех городах России и ближнего зарубежья, в которых работает «Яндекс.Такси».

Теперь при нажатии на нужную точку на карте приложение MAPS.ME предложит пользователю вызвать «Яндекс.Такси» до выбранного объекта. Кроме того, поездка на такси отображается сразу, как один из способов передвижения при построении маршрута. Дополнительно MAPS.ME покажет примерную стоимость и время подачи автомобиля.

При нажатии на кнопку вызова «Яндекс.Такси» приложение этого сервиса откроется автоматически, при этом вносить пункт отправления и назначения уже не придется. Если пользователь не устанавливал приложение «Яндекс.Такси» ранее, ему предложат это сделать.

Новая функция будет полезна не только в родном городе, но и при путешествиях по России и странам ближнего зарубежья: пользователь MAPS.ME сможет одним нажатием вызвать «Яндекс.Такси» до гостиницы, вокзала или достопримечательности.

«Партнерские интеграции – одно из важнейших направлений в развитии MAPS.ME, позволяющих улучшить опыт пользования нашими картами. Карты MAPS.ME очень популярны в Европе и многие футбольные фанаты приедут на ЧМ2018 в Россию с нашими картами. Многие из нас слышали истории, когда псевдо-официальные таксисты берут с иностранных туристов баснословные деньги за поездки. Интеграция Яндекс.Такси позволит избежать таких ситуаций и обеспечить туристов отличным сервисом, быстрой подачей и гарантией честной цены», — сказал руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.

Приложения MAPS.ME доступны в App Store и Google Play.