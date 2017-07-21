Getintent будет продавать видеорекламу на сайтах IMHO Outstream Network

Getintent и IMHO объявили о достижении стратегического партнерства. Автоматизированная покупка outstream видео рекламы будет доступна рекламодателям через DSP Getintent на всех сайтах IMHO Outstream Network: Videonow, Gismeteo.ru, Sports.ru, TVZvevda.ru, Ren-tv.com и пр. с потенциальным охватом ~ 20 млн. пользователей.

Первые автоматизированные запуски рекламных кампаний на инвентаре IMHO показали высокие результаты по ключевым параметрам.

Показатель View Rate (Viewability Rate) на ресурсах сети IMHO оказался в 1,5 раза выше, по данным Getintent, чем в среднем. Также отмечен заметный рост досмотров по квартилям (в 2–3 раза выше средних значений), процент отказов снизился почти в 2 раза, а длительность сеанса выросла в 3 раза.

Результаты наглядно демонстрируют, что несмотря на преимущества instream форматов, лидирующих по показателям досмотров и CTR, outstream формат дает прекрасные результаты по перформанс- и постклик-показателям.

«Getintent отлично показал себя на тестах и по праву получил свой новый статус нашего стратегического партнера. Мы надеемся, что подобные решения привлекут на наши площадки новые категории клиентов, для которых программатик-закупка рекламы является главным параметром выбора партнеров и ключевым KPI», – сказал руководитель отдела Programmatic IMHO Александр Тринич-Афанасьев.

Для рекламодателей video programmatic – это отличная возможность воздействовать исключительно на целевую аудиторию, а также удобное измерение эффективности рекламных кампаний. Технология Getintent, за счет большого количества настроек (более 20 видов настроек и таргетингов), помогает осуществлять ценовую оптимизацию рекламных кампаний, влиять на качество контакта, использовать AntiFraud, чтобы в итоге достигать поставленных KPI клиента.

Надежда Бабиян, коммерческий директор компании Getintent в России, сказала: «Мы рады стать первым авторизированным партнером крупнейшего медиа селлера в Рунете и предложить клиентам новые возможности по закупке premium-инвентаря. Данное партнерство позволяет рекламодателю совместить проверенное высокое качество трафика с новейшими технологиями. В Getintent на инвентаре IMHO можно использовать сторонние данные (DMP), настраивать общую частоту с другими каналами, анализировать кампанию по большому количеству параметров и формировать единый отчет. Все это оптимизирует процесс закупки, делает его более простым и эффективным».