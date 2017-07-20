СХД Fujitsu Eternus DX200 S4 установила новый рекорд в тесте SPC-1

Fujitsu объявила о том, что система хранения Fujitsu Eternus DX200 S4 продемонстрировала высокую производительность, низкую стоимость и низкое время отклика по результатам теста SPC-1 комитета Storage Performance Council, независимого стандарта для сравнения показателей работы систем хранения данных.

Модель Eternus DX200 S4 в тесте SPC-1 обеспечила соотношение цена/производительность на уровне $0,22/IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду, Input/Output per Second). Высокая скорость работы при минимальной стоимости делают эту систему решением для компаний малого и среднего бизнеса. В ходе теста SPC-1 система также показала очень низкое время отклика: всего 0,59 мс при полной нагрузке. Производительность из расчета количества операций ввода-вывода в секунду превысила отметку в 300 тыс. IOPS.

Компания Fujitsu в 2 раза увеличила емкость гибридных систем хранения данных Eternus DX S4, что обеспечило еще более высокую производительность при доступной цене и сделало эти системы решением для компаний малого и среднего бизнеса и крупных корпораций, желающих приобрести решения для хранения данных для филиалов и удаленных офисов. Eternus DX200 S4 предлагают функциональность корпоративного уровня по цене СХД начального уровня.

Системы подходят для виртуализации серверов, работы электронной почты, баз данных и бизнес-приложений, а также для реализации централизованных, консолидированных файловых сервисов. С помощью семейства Fujitsu Eternus компании смогут добиться исключительной непрерывности ведения бизнеса, благодаря доступности данных на уровне 99,9999% – менее одной минуты незапланированного простоя в год.

За счет исключительных технических характеристик, подтвержденных тестом SPC-1, заказчики, приобретающие системы хранения данных начального уровня Eternus, получают передовые решения, которые полностью удовлетворят их потребности в высокой емкости и быстродействии.

Разработанный для предоставления покупателям возможности сравнить показатели работы систем нескольких производителей, независимый тест SPC-1 оценивает системы хранения данных по следующим характеристикам: количество операций ввода-вывода, соотношение цена/ производительность и время отклика. Результаты теста системы хранения данных Eternus DX200 S4 компании Fujitsu были опубликованы на сайте Storage Performance Council 1 июня 2017 г.

Тест SPC-1 независим от поставщиков/платформ и может применяться для широкого спектра конфигураций и топологий. SPC-1 включает одну рабочую нагрузку для демонстрации производительности подсистемы хранения данных при выполнении типичных функций критически важных для бизнеса приложений. Эти приложения отличаются преимущественно произвольными операциями ввода-вывода и включают операции как с запросами, так и обновлениями данных.