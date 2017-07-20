Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»

Держатели карт Visa «Бинбанка» получили возможность совершать бесконтактные платежи с Samsung Pay. Платежный сервис доступен всем клиентам банка, владеющим совместимыми с Samsung Pay смартфонами линейки Samsung Galaxy и носимыми устройствами Samsung Gear S3.

«Платежный сервис Samsung Pay не только надежен и безопасен, но и невероятно удобен в использовании. Благодаря сочетанию технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission), с помощью Samsung Pay можно совершить покупку буквально везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Мы счастливы сделать жизнь тысяч держателей карт Visa Бинбанка проще с инновационными технологиями Samsung», - отметил Сейф Эль Хаким, глава маркетинга Samsung в России.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За счет поддержки технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) он принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими банками и финансовыми организациями: «АК БАРС» банк, «Альфа-Банк», «Бинбанк», ВТБ24, «Газпромбанк», банк «Девон-Кредит», МТС и МТС Банк, банк «Открытие», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Рокетбанк», «РосЕвроБанк», «Россельхозбанк», банк «Русский Стандарт», банк «Санкт-Петербург», Сбербанк, «Тинькофф Банк», «Точка» и «Яндекс.Деньги».

C 11 апреля 2017 года совершать покупки с помощью сервиса Samsung Pay получили владельцы Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier. Благодаря технологии Samsung MST они теперь могут проводить оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются. Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно нажать и удерживать кнопку «НАЗАД» на корпусе Gear S3, выбрать карту поворотом безеля и нажать «Оплатить».

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.