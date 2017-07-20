Российская СУБД Postgres Pro доступна в облаке Microsoft Azure

Postgres Professional разместила СУБД Postgres Pro в облаке Microsoft Azure. Теперь пользователям облачного сервиса доступны СУБД Postgres Pro Standard и наиболее совершенная версия Postgres Pro Enterprise, разработанные компанией Postgres Professional на основе проекта с открытым кодом PostgreSQL.

Система управления базами данных Postgres Pro Enterprise разработана компанией Postgres Professional специально для высоконагруженных систем крупных предприятий. Реализованные в Postgres Pro Enterprise функции незаменимы для информационных систем, оперирующих сотнями миллионов транзакций в сутки. В нее добавлены десятки важных функций: компрессия данных на уровне блоков позволяет уменьшить физический объем хранения данных от 2 до 10 раз, мультимастер кластер обеспечивает обработку транзакций на нескольких серверах как на едином комплексе, усовершенствованное секционирование позволяет работать с тысячами секций.

Облачные технологии набирают всю большую популярность у бизнеса благодаря снижению стоимости эксплуатации, доступности из любой точки мира, надежности, производительности и возможности получать требуемые ресурсы по мере необходимости. По итогам 2016 г. продажи сервисов Microsoft Azure выросли на 93%. Данные исследования Forrester показывают, что к 2020 г. объем рынка облачных услуг в России достигнет 48 млрд руб. За последние два года только в добывающей промышленности и в топливно-энергетическом комплексе доля облачных сервисов выросла в 4,5 раза. Опрос показал, что в крупном бизнесе облачными услугами уже пользуются более половины компаний.

Подготовленные для использования в облаке Azure версии СУБД Postgres Pro автоматически адаптируются к выбранному варианту виртуального сервера, содержат встроенные средства мониторинга и требуют минимума усилий для запуска и администрирования. В планах компании Postgres Professional выпуск облачных версий своих продуктов и для других платформ.