Rakuten Viber приобрела Chatter Commerce

Rakuten Viber сообщила о приобретении стартапа Chatter Commerce, создателей виртуальной витрины для мобильного онлайн шопинга ShopChat. Сделка стала результатом успешного внедрения нового функционала Instant Shopping, который был запущен в Viber четыре месяца назад для пользователей из США. Этой функцией с момента ее запуска в марте 2017 года уже воспользовались 30% американских пользователей приложения.

Японский e-commerce гигант Rakuten, материнская компания Viber, уже инвестировала в Chatter Commerce во время первого раунда финансирования стартапа.

Viber движется к новому виду мобильной электронной коммерции, предоставляя пользователям возможность совершать покупки непосредственно в чатах, ведь шопинг традиционно является одним из способов социализации. Функция «Онлайн покупок» дала пользователям возможность приобретать товары прямо в Viber и делиться впечатлениями от онлайн-шопинга с другими людьми, как при совместном походе в обычный магазин. Теперь пользователи Viber могут вместе искать и обсуждать понравившиеся товары, а также общаться с любимыми брендами напрямую в рамках их паблик аккаунтов.

Команда из семи разработчиков Chatter Commerce, базирующаяся в Силиконовой долине в Сан-Франциско, станет частью коллектива Rakuten Viber. Зефрин Ласкер, CEO и сооснователь Chatter Commerce, возглавит направление электронной коммерции в Rakuten Viber. На этом посту он будет управлять глобальной e-commerce стратегией компании, уделяя особое внимание развитию на новых рынках, а также изучению инновационных технологий, которые помогут еще больше расширить возможности Viber.

«Мы основали Chatter Commerce потому, что у людей должна быть возможность совершать в чатах намного больше действий, чем сейчас, - сказал Ласкер. – Инновационное видение Rakuten Viber не заканчивается оптимизацией функций, как это происходит в большинстве мессенджеров сегодня. Их цель – значительно расширить роль мессенджеров в повседневной жизни людей».

«Эта инвестиция – новый шаг на нашем пути к превращению Viber в мультисервисную платформу для общения. Мы хотим предоставлять больше ценных услуг сотням миллионов наших пользователей во всем мире, при этом сохраняя приложение простым и удобным. Технологии Chatter Commerce соответствуют нашему видению, а характер команды идеально сочетается с нашей культурой, направленной на инновации», - отметил Джамел Агауа, генеральный директор Viber.