МТС объединила технологии LTE и Wi-Fi на пути к 5G

МТС объявила об успешном тестировании технологии LAA/LBT по объединению частот LTE и нелицензируемого спектра сетей Wi-Fi. Новая технология найдет применение в сетях 5G и позволит увеличить скорости передачи данных при одновременной работе в одном и том же частотном диапазоне как базовой станции оператора связи, так и устройств в различных локальных сетях.

В решении LAA (License Assisted Access) лицензируемый диапазон частот в стандарте LTE, принадлежащий оператору связи, объединяется с нелицензируемым спектром сетей Wi-Fi для увеличения пропускной способности канала связи. Решение LBT подразумевает принцип «слушай, прежде чем сказать» (Listen Before Talk), когда работающая на частотах Wi-Fi базовая станция оператора, чтобы не создавать помех, периодически прерывает свою передачу в стандарте LTE и предоставляет равноправный доступ к спектру другим устройствам в сети Wi-Fi.

«МТС как технологический лидер активно готовится к внедрению первых решений 5G, которые должны появится в России уже с 2018 года. Для этого мы тестируем новые технологии с нашими партнерами. Ведь известно, что 5G не появится на пустом месте: сети грядущего поколения будут эволюционным продолжением стандарта LTE-Advanced, они будут мультидиапазонными, унаследуют радиоинтерфейс и элементы 4G. Также не исчезнут и привычные нам локальные сети Wi-Fi – они станут более скоростными и войдут в экосистему 5G. Поэтому нам важно подтвердить готовность использования на коммерческой сети МТС технологии LAA/LBT, которая в эпоху 5G позволит различным сетям работать в одном и том же спектре без помех друг для друга», - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

МТС провела тестирование технологии LAA/LBT совместно с компаниями Ericsson, Huawei на базе тестового абонентского терминала с модемом Qualcomm® Snapdragon X16 LTE. Инженеры компаний замеряли скорости передачи данных в нисходящем потоке (downlink) с малых сот в LTE-сети МТС как при свободной, так и загруженной сети Wi-Fi при включенном Wi-Fi-роутере, работавшем на скорости до 60 Мбит/с.

В первом тесте с использованием пико-базовой станции Ericsson Pico RBS 6402 были задействованы две полосы частот: 10 МГц в диапазоне LTE 1800 МГц и 20 Мгц в диапазоне 5 ГГц нелицензируемого спектра, используемого в сетях Wi-Fi. Тесты продемонстрировали скорости передачи данных в LTE-сети оператора до 206 Мбит/сек при свободной сети Wi-Fi и до 145 Мбит/сек при загруженной сети Wi-Fi. Тест проведен в рамках подписанного в 2015 году соглашения о сотрудничестве МТС и Ericsson в области разработки и внедрения технологий 5G в России.

Во втором тесте пико-базовая станция Huawei Lampsite pRRU3911 использовала три полосы частот: 15 МГц в диапазоне LTE 1800 МГц и 2x20 Мгц в диапазоне 5 ГГц нелицензируемого спектра сетей Wi-Fi. Скорость передачи данных в LTE-сети оператора достигала 411 Мбит/с без использования технологии LBT, а при включенном режиме LBT - 373 Мбит/сек при свободной сети Wi-Fi и 297 Мбит/сек при загруженной сети Wi-Fi.

В июне 2016 года МТС, Ericsson и Qualcomm Technologies впервые в России продемонстрировали технологию агрегации частот LTE и Wi-fi - LTE-U (LTE-Unlicensed). Тогда в ходе тестов скорость передачи данных достигла 200 Мбит/с.

В декабре 2016 МТС, Huawei и Qualcomm Technologies первыми в России и в Восточной Европе продемонстрировали технологию агрегации частот uplink-соединении и 64-QAM, в результате чего скорость передачи данных в LTE-сетях МТС от абонентского устройства до базовой станции увеличилась более чем вдвое.