«Корус Консалтинг» развивает систему бизнес-анализа Pernod Ricard Rouss

«Корус Консалтинг» завершила проект по расширению функциональности системы бизнес-анализа в российском подразделении международного производителя и дистрибьютора премиального алкоголя Pernod Ricard — компании Pernod Ricard Rouss. Новое решение построено на платформе Microsoft SQL Server.

Компания Pernod Ricard Rouss занимается дистрибуцией брендов из стратегического портфеля холдинга Pernod Ricard, таких как Absolut, Chivas Regal, Jameson, Martell, Ballantine’s, Olmeca и других, и имеет широкую сеть партнеров в розничной торговле и сегменте HoReCa.

Вместе с внедрением новой учетной системы в Pernod Ricard Rouss были пересмотрены многие внутренние бизнес-процессы. Как следствие, существующее BI-решение, созданное на платформе Microsoft SQL Server, потребовало значительной модификации.

Основной задачей проекта, реализовать который была приглашена ГК «Корус Консалтинг», которая и создавала BI-решение, работающее в компании, стала доработка хранилища данных на платформе Microsoft SQL Server, а также доработка существующих и создание новых OLAP-кубов с использованием инструмента Microsoft SQL Server Analysis Services.

Сейчас OLAP-кубы позволяют Pernod Ricard Rouss получать подробную информацию о продажах и товародвижении. В частности, отдел продаж имеет возможность получать оперативные данные о плановых и фактических первичных и вторичных продажах в стоимостном и натуральном выражениях, об остатках продукции на складах компании и складах дистрибуторов. Интересной деталью расширенной системы стала механика поиска через сервис «Яндекс.Карты» точек продаж, адреса которых разные дистрибуторы прописывали по-разному, что затрудняло анализ.

В то же время финансовым службам новые возможности BI-системы позволяют создавать отчеты по оборотам и сальдо по счетам главной книги, отслеживать показатели задолженности перед конкретным поставщиком и анализировать возрастную структуру дебиторской и кредиторской задолженности.

«Для нас было важно, чтобы новая функциональность отражала специфические потребности каждого отдела нашей компании. Теперь бизнес может анализировать рынок от прибытия товара до его отгрузки в точки продаж в разрезе огромного количества показателей, что позволяет оптимизировать затраты и контролировать все процессы через единую систему бизнес-анализа. Предыдущий опыт работы с «Корус Консалтинг» и экспертиза специалистов интегратора значительно упростили работу в ходе этого проекта. Мы знали, что выбрали партнера, который понимает наш бизнес», — отметил Александр Слобцов, руководитель ИТ-департамента Pernod Ricard Rouss.

«Я считаю правильным решение Pernod Ricard Rouss использовать технологии Microsoft для оптимизации BI-решения. Существующая инфраструктура Microsoft в компании и встроенные аналитические инструменты позволили без дополнительных затрат на программное обеспечение оптимизировать работающую систему бизнес-аналитики и поддержать растущий бизнес компании на российском рынке», — сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг».