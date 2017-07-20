Huawei представила спортивный браслет Honor Band 3. Цена

Huawei представляет стильный спортивный браслет Honor Band 3, оснащенный дисплеем, функциями мониторинга пульса, физических нагрузок и сна. Новинка уведомляет о входящих вызовах и сообщениях и не боится воды.

Фитнес-трекер Honor Band 3 создан с учетом потребностей пользователей, ведущих активный образ жизни и нуждающихся в надежном повседневном помощнике. Работая в связке со смартфоном, он способен собирать и предоставлять в удобной форме информацию о физической активности и качестве сна, а кроме этого уведомлять своего владельца о звонках, сообщениях и сигналах будильника. Процессор Cortex M4 обеспечивает новинке высокое быстродействие и точность при энергоэффективности, достаточной для длительной работы без подзарядки.

Фитнес-браслет Honor Band 3 выполнен в минималистичном дизайне, ориентированном в первую очередь на комфорт повседневного использования. На лицевой поверхности устройства расположен PMOLED дисплей с диагональю 0,91 дюйма и разрешением 128×32, а также сенсорная кнопка управления. Вес браслета не превышает 18 г.

Среди главных особенностей нового браслета Honor — эффективный и удобный мониторинг пульса с оповещением о достижении пороговых значений. Эта функция позволяет значительно повысить эффективность тренировок за счет контроля текущего состояния организма в реальном времени. Благодаря этому пользователь может добиваться максимальных результатов и при этом избегать опасных перегрузок. Точность измерений обеспечивается фирменным алгоритмом HiRythm.

Благодаря фирменным технологиям энергосбережения и новейшей батарее емкостью 100 мА*ч, даже при 24-часовом использовании устройства для мониторинга состояния пользователя, уведомлений и просмотра информации на экране, браслет способен работать без подзарядки до 30 дней.

Кроме замера пульса Honor Band 3 ведет подсчет шагов, затраченных калорий и пройденного расстояния, длительности физических нагрузок средней и высокой интенсивности. При этом трекер автоматически определяет тип физической нагрузки: ходьба или бег. Новинка подсчитывает даже количество вставаний при длительном сидении без движения. Эта функция незаменима для людей, имеющих малоподвижную работу, она помогает следить за тем, чтобы совершать в течение дня достаточное количество движений.

Благодаря защите от воды на глубине до 50 метров фитнес-трекер Honor Band 3 способен отслеживать физические показатели и во время плавания. Пользователи, внимательно следящие за своим физическим состоянием, оценят функции мониторинга сна. Браслет автоматически отслеживает время засыпания и пробуждения и фазы быстрого и медленного сна, при этом фирменная технология TruSleep (сертифицированная Центром изучения динамических биомаркеров Медицинского центра Бет Израэль главного учебного госпиталя Гарвардской медицинской школы) повышает точность определения этих моментов на 90% и предлагает персональные рекомендации по улучшению сна.

Уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях, сообщениях в мессенджерах и социальных сетях помогут не пропустить важную информацию, даже когда смартфон лежит в рюкзаке или сумке. Устройство сообщит о вызове вибрацией и отобразит на экране имя или номер вызывающего абонента. Отклонить входящий звонок можно прямо с браслета.

Honor Band 3 совместим со смартфонами на ОС Android и iOS. Для подключения необходимо установить приложения Huawei Wear для управления браслетом и Huawei Здоровье, позволяющее получать данные о физических нагрузках и состоянии здоровья пользователя.

Фитнес-браслет Honor Band 3 доступен в оранжевом, синем и черном цветах по рекомендованной розничной цене 2990 руб. Старт продаж в России намечен на 3 августа в фирменном интернет-магазине shop.huawei.ru. В розничных магазинах партнерской сети Honor продажи начнутся с 15 августа.