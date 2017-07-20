Delta Electronics обеспечила ИБП техсистемы Государственного академического Малого театра России

Delta Electronics обеспечила своими решениями системы Государственного академического Малого театра России. Проект был реализован при поддержке партнера Delta Electronics, компании Landata, а сами системы готовили на объекте специалисты «Звуковые решения».

Государственный академический Малый театр – один из старейших в России. Недавно была произведена его реконструкция. Для того, чтобы обеспечить защиту электропитания и обеспечить бесперебойную работу систем звукоусиления зала, технологического телевидения, служебной связи, сценической трансляции и системы управления постановками было принято решение установить соответствующие источники бесперебойного питания.

После анализа предложений на рынке и сравнения различных решений были выбраны системы Delta Electronics. Это было обусловлено наличием необходимых технических характеристик и оптимальной стоимостью этих источников бесперебойного питания. Само решение включает в себя ИБП серии HPH семейства Ultron и серии RT семейства Amplon с двумя внешними батарейными модулями. ИБП серии HPH обладают высоким КПД в режиме преобразования AC-AC (96%), а также резервированием по принципу N+X. При этом широкий диапазон входного напряжения позволяет им работать в нестабильных электросетях. А среди отличительных характеристик серии RT – высокий коэффициент мощности на выходе (0,9), параллельное резервирование по схеме 1+1, а также технология двойного преобразования электроэнергии, которая обеспечивает круглосуточную защиту оборудования.

Первоначальный запуск систем проводил инженер авторизованного сервисного центра компании «НТЦ Ландата», прошедший соответствующее обучение в Московском тренинг-центре и сертифицированный Delta Electronics на выполнение монтажа, а также ввода оборудования в эксплуатацию.

«Для этого проекта мы выбрали ИБП Delta Electronics, это высококачественное оборудование по выгодной цене. У оборудования Delta Electronics великолепное отношение цена/качество. А одним из ключевых преимуществ компании является возможность предоставить клиентам эффективное ведение проектов на всех этапах их реализации, а также качественное сервисное обслуживание реализованного оборудования, они всегда могут рассчитывать на оперативную поддержку со стороны сервисных центров. Однако это было бы невозможно без специальных тренингов Delta Electronics, в ходе которых наши сотрудники получают соответствующие навыки», – отметил менеджер по развитию бизнеса компании Landata Илья Галашин.

Установка ИБП Delta Electronics позволила полностью обеспечить защиту критически важного оборудования, участвующего в постановочном процессе.