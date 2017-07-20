«АйТеко» и TmaxSoft представили решение OpenFrame для переноса приложений с мейнфреймов

TmaxSoft и «АйТеко» сообщили о заключении стратегического партнерства с присвоением ИТ-компании специального статуса технологического партнера по OpenFrame – программному комплексу для переноса приложений с мейнфреймов на открытые системы.

Соглашение о сотрудничестве подтверждает намерение компаний инвестировать в развитие соответствующей экспертизы на базе «АйТеко», где на сегодня уже создана демонстрационная лаборатория и завершена комплексная подготовка технических специалистов по освоению OpenFrame.

TmaxSoft обладает глубокой многолетней экспертизой в области переноса приложений (re-hosting) с мейнфреймов с помощью OpenFrame, что подтверждают многочисленные масштабные проекты для крупнейших мировых компаний.

Программный комплекс OpenFrame от TmaxSoft ориентирован на крупных заказчиков, рассматривающих возможность перехода с мейнфреймов на открытые системы. Реализуемый им ре-хостинг включает в себя перенос с мейнфрейм-платформ приложений, сервисов, скриптов, данных, аналитики, политик безопасности и ПО сторонних разработчиков. Разработанное на базе архитектуры стандартных серверов, ПО OpenFrame v7.0 поддерживает простое развертывание, масштабируемость, расширенную автоматизацию переноса и тестирование функциональности, что значительно снижает длительность процесса ре-хостинга и его стоимость.

«Мы видим большой потенциал нового сотрудничества, цель которого – совместно помочь российским коммерческим пользователям мейнфреймов, рассматривающим варианты кардинального снижения операционных расходов за счет перехода на куда более доступные и открытые платформы. Реализуемая в OpenFrame технология ре-хостинга является единственной альтернативой дорогостоящему и длительному процессу тотального переписывания кода приложений, работающих в среде z/OS, – сказал Андрей Рева, исполнительный директор TmaxSoft в России и СНГ. – Неоспоримое преимущество продукта состоит в том, что OpenFrame не имеет аналогов среди российских разработок и может беспрепятственно предлагаться организациям, использующим государственною систему закупок в рамках импортозамещающего законодательства РФ».

Среди основных преимуществ для заказчиков при переходе с мейнфреймов на открытые системы: снижение стоимости обслуживания по истечении срока окупаемости проекта; улучшение масштабируемости; повышение конкурентоспособности за счет простого доступа к ИТ следующего поколения; упрощение обслуживания. Типичный крупномасштабный проект с использованием комплекса OpenFrame занимает 6–12 месяцев. Эффект от вложенных инвестиций становится очевидным уже через год-полтора. При этом поддержкой новой системы могут заниматься собственные сотрудники без необходимости прохождения дополнительного обучения.

«Команда «АйТеко» рассматривает присвоение статуса специального технологического партнера по решению OpenFrame TmaxSoft в России как серьезный кредит доверия со стороны вендора, который мы намерены по максимуму эффективно отработать. В наших ближайших планах – развить полученную профильную экспертизу для результативного продвижения продукции TmaxSoft на российском рынке, совершенствовать компетенции и расширить знания прошедших обучение технических специалистов, а также получить практический опыт на первых проектах по ре-хостингу», – сказал Сергей Телевинов, директор департамента вычислительных комплексов компании «АйТеко».