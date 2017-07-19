«МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота

«МРСК Центра» завершила проект по расширению функциональности, модернизации и переносу автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) на новую версию платформы EMC Documentum (в настоящее время OpenText Documentum) версии 7.2.

Проект по модернизации автоматизированной системы управленческого документооборота «МРСК Центра» реализован для достижения полной совместимости с версиями программного обеспечения, поддерживаемыми правообладателем платформы Documentum – компанией OpenText, повышения отказоустойчивости, производительности и надёжности работы системы. Исполнителем проекта выступила «АйДи - Технологии управления».

Расширение функциональности АСУД позволило повысить эффективность процессов документооборота в компании, сократить сроки и трудозатраты при обработке и поиске документов, повысить эффективность исполнения заданий и документов, усилить контроль исполнительской дисциплины в части исполнения поручений. Кроме того, обеспечена интеграция справочной информации SAP MDM и SAP HCM c АСУД в части справочников внешних организаций, физических лиц, а также организационно-штатной структуры.

«Работа с документами в «МРСК Центра» традиционно занимает существенную часть времени нескольких тысяч пользователей, и реализованный проект делает такую работу более эффективной», - отметил начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «МРСК Центра» Евгений Симонов.

В рамках проекта была разработана подсистема электронного архива автоматизированной системы управленческого документооборота, которая предназначена для оптимизации процессов управления архивными документами.