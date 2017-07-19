«Крок» и Bitfury представили разработчикам новую корпоративную блокчейн-платформу

На прошедшей 18 июля в Москве конференции была представлена платформа с открытым исходным кодом Exonum, разработанная провайдером блокчейн-инфраструктуры Bitfury Group. После заключения партнерского соглашения с Bitfury компания «Крок» намерена предлагать заказчикам из различных отраслей корпоративные решения на базе фреймворка Exonum.

На базе Exonum все желающие могут создавать собственные блокчейн-сервисы. Новый фреймворк уже опробован в пилотном проекте земельного кадастра Грузии, для защиты авторских прав и верификации результатов голосования, а в настоящий момент используется для перехода электронного правительства Украины на технологию блокчейн.

Платформа разрабатывалась полтора года командой математиков, ученых и аналитиков, ее первый публичный релиз состоялся 17 июля 2017 г. Компания Bitfury приняла решение сделать проект полностью открытым, чтобы разработчики блокчейн-решений могли содействовать госструктурам и бизнесу в максимальном раскрытии потенциала технологии. Исходный код Exonum написан на языке программирования Rust и доступен на ресурсе GitHub.

«Особое внимание мы уделяем безопасности. В Exonum встроен византийский алгоритм согласия, который надежно защищает данные даже при выходе узлов из строя или атаке злоумышленников, – комментирует Александр Шевченко, руководитель проекта Exonum. – С добавлением каждого нового блока платформа сразу же обновляется. В глобальной распределенной сети Exonum обрабатывает до 3000 транзакций в секунду, что сопоставимо со средней производительностью платежной системы Visa».

Высокий уровень безопасности также обеспечивается привязкой к блокчейну биткойн – «моментальный снимок» текущего состояния системы сохраняется в общедоступном блокчейне в формате транзакций-свидетельств. Таким образом, даже в случае массового сговора или проникновения злоумышленников в большинство узлов, изменения в блокчейне Exonum будут записаны и сразу замечены.

«Глобальный уровень доверия к ключевым общественным институтам падает. Если брать данные по России, согласно исследованию Edelman Trust Barometer, государству доверяет 44% населения, а бизнесу и того меньше – 39%. Различные бюрократические проволочки – следствие низкого уровня доверия, – комментирует Александр Перчиков, директор по маркетингу продукта Bitfury Group. – Блокчейн Exonum обеспечивает прозрачность, контролируемость, безопасность – тот самый принцип «доверяй, но проверяй» – и при этом делает это экономически эффективно и оперативно».

Exonum поддерживает работу со смарт-контрактами, которые – по аналогии с конкурирующими платформами «умных контрактов» – представляют собой бизнес-логику, добавляемую в блокчейн. Однако, по мнению разработчиков, смарт-контракты Exonum отличает высокая производительность и безопасность по памяти благодаря использованию языка программирования Rust.

«Сегодняшний ажиотаж вокруг блокчейна и его аура сложнейшей науки иногда приводят к неоправданному, повсеместному использованию технологии и, как следствие, обманутым ожиданиям, – обратился к разработчикам Алексей Смирнов, директор по интеграционным решениям компании «Крок». – Чтобы понять, нужно ли вам вообще использовать блокчейн, надо ответить всего на несколько простых вопросов, и если ответ на каждый из них положителен, то платформа Exonum станет отличной базой для разработки блокчейн-решения благодаря своей высокой производительности, надежности и применения российских криптографических стандартов».

По мнению эксперта, использование технологии блокчейн рационально в случае наличия множества независимых участников и дорогостоящего, затормаживающего процесс посредничества, а также, если в процессах задействованы чувствительные данные, требующие высокого уровня доверия и регулярной проверки.

