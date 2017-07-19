«Алан» помогла «Бигам-Инвест» повысить качество коммуникации за счет перехода на Office 365

«Алан» объявила об успешном завершении проекта по внедрению Office 365 в «Бигам-Инвест».

Компания «Бигам-Инвест» работает на рынке строительного и сварочного оборудования уже более 20 лет. Свою деятельность компания начала в 1994 с поставки на рынок газосварочного и электросварочного оборудования.

IT-руководство решило перейти на новый почтовый сервис Office 365 (Exchange online), так как в компании использовалась менее функциональная система Kerio Mail Server, а возможности ее модернизации не было.

В результате анализа возможных сценариев, очевидное преимущество было за решениями Microsoft. Руководством было решено внедрить облачный сервис Office 365 в связке с клиентскими приложениями Outlook 2010, 2013, 2016, а для удалённых и мобильных сотрудников был организован доступ к почте через браузер на базе Outlook. Основной сложностью в реализации проекта была миграция старых архивов электронной почты с локальных ПК в облако Office 365.

Миграция 250 электронных адресов осуществлялась во всех структурах компании – это три почтовых домена.

Со стороны партнера компания «Алан» получила помощь в первоначальной настройке и технический консалтинг, со стороны заказчика «Бигам-Инвест» получила создание гибридной схемы из нескольких почтовых серверов.

«Специалисты компании Алан изначально четко проработали проект по миграции и планированию гибридного подключения к существующей почтовой системе, благодаря чему миграция прошла плавно и прозрачно для пользователей без остановки бизнес-задач», - сказал Александр Елин, генеральный директор компании «Алан».

Эта схема позволила без остановки работы пользователей почты приступить к постепенному переносу ящиков и архивов, и перейти с устаревшей почтовой системы к новой, намного более функциональной, отвечающей современным реалиям и требованиям бизнеса – Exchange Online.

«После внедрения Office 365 появилась уверенность в том, что сервис электронной почты будет работать стабильно, качественно без привлечения дополнительных человеческих ресурсов для его сопровождения. Теперь смело можно ответить пользователю: «С нашей почтой всё в порядке!», - сказал Антон Бахвалов, руководитель службы информационных технологий «Бигам-Инвест».

Завершив реализацию проекта по миграции почты в облако, компания «Бигам-Инвест» получила облачную службу, которая полностью удовлетворяет потребности организации в надежной системе безопасности, безотказности и производительности труда пользователей.

Из преимуществ Office 365 руководство «Бигам-Инвест» отмечает обмен почтой без сбоев, возможность доступа с любого устройства, настройка адресной книги различными способами в соответствии с потребностями пользователя, общий доступ к календарю и напоминания.

Появилась возможность переложить рутинные работы по резервному копированию данных, установке обновлений безопасности на Microsoft и сосредоточить усилия ИТ-подразделений на стратегических задачах.

Для ИТ-подразделения радикально упрощены задачи администрирования на всех технологических центрах компании. Серверное ПО, использовавшееся ранее и нуждавшееся в постоянном обновлении вручную, полностью выведено из эксплуатации. Персонал, занятый обновлениями и поддержкой решений на устаревшем ПО, теперь задействован для решения более актуальных для компании задач перспективного развития.

Произошел уход от капитализируемых единовременных затрат за счет вывода аппаратных активов, на которых располагались сервисы. Снижены риски выхода сервера из строя, что обеспечивает максимальную отказоустойчивость информационной системы.