Prestigio представил новый LTE-смартфон Muze G3

Prestigio объявила о выпуске нового 5-дюймового 4G смартфона Muze G3 LTE (PSP3511DUO) на базе Android. Отличительной особенностью аппарата является поддержка 4G LTE, позволяющая использовать быстрое интернет-соединение.

Смартфон оснащен изогнутым экраном с 2,5D-стеклом и представлен в нескольких цветовых решениях — черному, золотому и марсала.

Смартфон оснащен 5,0-дюймовым дисплеем на матрице IPS с качеством HD. 8.0 МП камера с автофокусом и светодиодной вспышкой создает четкие изображения.

Muze G3 LTE оснащен четырехъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, что позволяет смартфону справляться с повседневными нуждами. Устройство работает на обновленной версии ОС Android - 6.0 Marshmallow, и позволяет смартфону работать дольше благодаря режиму экономии заряда батареи Doze.

Muze G3 LTE поддерживает две SIM-карты, что позволяет клиенту экономить деньги в течение всего периода использования устройства.

Рекомендованная цена смартфона составляет 5 490руб. Новинка доступна уже в интернет-магазине «Юлмарт». К концу июля Prestigio Muze G3 будет доступен во всех федеральных розничных сетях.