«Казпочта» и «Техносерв» внедрили систему распознавания лиц в кредитную систему оператора

«Казпочта» и «Техносерв Евразия» (дочерняя компания российского системного интегратора «Техносерв» в Республике Казахстан) объявили о завершении первого этапа проекта по внедрению биометрической системы верификации клиентов кредитной системы оператора.

«Казпочта» – национальный оператор почтовой связи Республики Казахстан, предоставляющий почтовые, финансовые и агентские услуги. В распоряжении «Казпочты» самая масштабная филиальная сеть в республике, охватывающая практически всю территорию Казахстана.

«На текущий момент компания активно ведет процесс модернизации и предоставления своих услуг на качественно новом уровне. Так, сегодня мы сделали большой шаг для развития агентских услуг «Казпочты», повышения возможностей в направлениях обеспечения безопасности и противодействия мошенничеству, – сказала Айнур Советовна Кунхожаева, управляющий директор по финансовым услугам «Казпочты». – В этой работе мы делаем ставку на новые технологии. Внедрение системы распознавания лиц позволит нам ввести еще один критерий для своевременного выявления мошенничества, привлечения к сотрудничеству сторонние компании, и повысить конкурентоспособность компании на финансовом рынке Казахстана. Выбор и оценка биометрической системы производились по большому числу параметров. В результате мы остановили свой выбор на решении компании «Техносерв», показавшем необходимые для нас высокие результаты».

Биометрическая система «Техносерв» позволяет в режиме онлайн верифицировать по фотографии клиентов, а также провести оперативную проверку клиента по собственной базе данных лиц, подозреваемых в мошенничестве, и неблагонадежных. Планируется, что на первоначальном этапе пользователями системы станут 800 операторов «Казпочты» в отделениях почтовой связи по всему Казахстану, с последующим увеличением до 3000.

В момент обслуживания клиента биометрическая система, установленная на рабочем месте оператора «Казпочты», в режиме реального времени осуществляет анализ лица заявителя. В частности, по биометрическому шаблону лица клиента выполняется проверка на соответствие личности предоставленным документам, а также идет сравнение лица клиента с его существующей фотографией, имеющейся в базе оператора (даже если фото было сделано несколько лет назад), а также выполняется проверка по базе данных лиц, подозреваемых в мошенничестве, и неблагонадежных заявителей. Кроме того, система исключает возможность внутреннего мошенничества путем подлога документов несуществующих клиентов. Благодаря ряду инновационных решений сравнение по всем базам проходит в течение нескольких секунд.

Созданное «Техносервом» решение позволяет выявлять лиц, манипулирующих своими данными при обслуживании, в том числе подаче заявки на кредит или использующих поддельные документы. В частности, благодаря биометрической системе верификации клиентов могут выявляться случаи использования мошенниками документов добросовестных клиентов, даже если мошенник пытается, к примеру, получить кредит по чужим документам первый раз, когда одно и то же лицо подает документы под двумя разными фамилиями или одинаковые паспортные данные вносятся на два разных лица. Кроме того, решение позволяет обеспечить контроль собственного персонала и предотвратить внутрикорпоративное мошенничество.

«Проект внедрения биометрического решения для АО «Казпочта» стал первым в Казахстане, что подтверждает за компанией статус инновационного лидера Республики. Уникальность созданного решения заключается еще и в том, что данная система была специально доработана нашей компанией для распознавания типов лица, характерных для столь многонациональной страны», – отметил Теюб Эмиралиевич Кафаров, вице-президент по продажам компании «Техносерв».