«РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot

«РТ-Информ» и Axelot объявили о заключении соглашения о совместном сотрудничестве в сфере автоматизации, в рамках которого госкорпорация планирует внедрять у себя интеграционные программные продукты линейки Axelot Datareon.

«РТ-Информ» - инфраструктурное, 100% дочернее общество госкорпорации «Ростех». Корпорация была создана в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав корпорации входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления.

Предметом соглашения, заключенного между «РТ-Информ» и Axelot, является планируемое внедрение на предприятиях корпорации интеграционных продуктов Axelot Datareon ESB и Axelot Datareon MQ.

Линейка Axelot Datareon – полностью российская разработка. В 2016 г. программный продукт Axelot Datareon ESB был официально включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, которые могут закупаться государственными и муниципальными учреждениями.