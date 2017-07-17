Представлены новые версии кнопочных телефонов Nokia 105 и Nokia 130. Фото

HMD Global, владелец торговой марки мобильных гаджетов Nokia, анонсировала телефоны Nokia 105 и Nokia 130. Обе новинки представлены в эргономичном дизайне и получили ряд улучшений и новых функций. Обе модели оборудованы 1,8-дюймовым цветным экраном и светодиодным фонариком.

На данный момент по всему миру продано уже более 200 млн телефонов Nokia 105. В новой версии телефон получил эргономичный дизайн, улучшенное время зарядки, увеличенный экран и новую клавиатуру. Дизайн телефона вдохновлен классическими моделями Nokia. Корпус из поликарбоната минимизирует повреждения от падений и ударов.

На обновленной клавиатуре телефона клавиши разнесены, что помогает печатать с большим удобством, а увеличенный 1,8-дюймовый экран позволяет с комфортом играть в такие предустановленные игры, как «Змейка», Doodle Jump и Crossy Road.

Память телефона позволяет хранить до 500 текстовых сообщений и до 2000 контактов. Nokia 105 может работать до 15 часов в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания от одной зарядки.

Обновленная Nokia 105 в версии с одной SIM-картой

Обновленная модель оснащена встроенным FM-радио и заряжается с использованием стандартного кабеля Micro USB (USB 2.0). Nokia 105 будет доступна в версиях с одной и двумя SIM-картами в матовых синем, белом и черном цветах.

Телефон Nokia 130 может проигрывать FM-радио и поддерживает карты MicroSD емкостью до 32 ГБ. 1,8-дюймовый цветной экран обеспечивает просмотр видео. Телефон также поддерживает Bluetooth-гарнитуры и колонки.

Обновленная Nokia 130 в версии с двумя SIM-картами

Встроенная VGA-камера Nokia 130 позволяет делать снимки и записывать видео, сохраняя их на карту MicroSD. Поделиться созданным контентом можно через Bluetooth. Новая модель будет доступна в версии с двумя SIM-картами, в красном, черном и сером цветах.

Арто Нуммела (Arto Nummela), CEO, HMD Global, отметил: «По всему миру всё ещё около 4 млрд людей остаются без выхода в интернет, что не позволяет им получать социальные и экономические блага в полном объеме. В таких условиях даже связь на уровне сообщений и звонков – уже огромный шаг вперед. В 2016 году на планете было продано около 400 млн кнопочных аппаратов, поэтому мы не можем недооценивать потребность пользователей в них, и стараемся создавать новые продукты, расширяющие границы и соединяющие людей».

О цене устройств и старте продаж на российском рынке будет сообщено дополнительно позднее.