Microsoft представила систему управления смартфоном жестами с помощью солнцезащитных очков. Видео

Microsoft Research представила новую концепцию взаимодействия человека с электронными гаджетами: управление планшетом или смартфоном осуществляется с помощью движений пальца по поверхности или в воздухе. При этом пользователю не понадобится никакое дополнительное оборудование, кроме самых обычных солнцезащитных очков.

Трекинг движения руки происходит благодаря захвату фронтальной камерой смартфона отражения от стекол очков. Таким образом, область распознавания значительно расширяется по сравнению с использованием, к примеру, камеры смартфона напрямую.

Эял Офек, старший исследователь Microsoft Research, и его коллеги развивают свою концепцию и предлагают несколько сценариев использования технологии. Например, она может пригодиться при работе с картами или чертежами. Ранее подобные действия были возможны только при помощи дополнительного модифицированного оборудования или на больших сенсорных дисплеях, теперь же можно просто использовать любую удобную поверхность.

Еще один сценарий использования - в ситуации, когда неудобно использовать палец для управления смартфоном (при катании на лыжах или занятии любым другим видом спорта), GlassHands позволит менять композиции или осуществлять другие действия с устройством с помощью жестов в воздухе.

Пока проект не существует в виде финального продукта, но вполне вероятно, что в будущем такой вид взаимодействия человека с портативными устройствами станет привычным.