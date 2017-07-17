Крупнейшая электроэнергетическая компания Южной Кореи перешла на реляционную СУБД Tibero

TmaxSoft подвела итоги проекта внедрения реляционной СУБД Tibero в крупнейшей электроэнергетической компании Южной Кореи KEPCO (Korea Electric Power Corporation). По итогам успешного проекта миграции целевой системы с СУБД Oracle на Tibero, компания KEPCO смогла получить экономию в общей стоимости владения (TCO) до 60%.

Основной задачей проекта модернизации инфраструктуры было значительное сокращение операционных расходов при сохранении надежной работы системы управления данными (MDMS) и оптимизации обработки всей поступающей информации в реальном времени.

Система управления данными (MDMS), действующая в KEPCO, собирает показания с высоковольтных и низковольтных объектов в 14 разных филиалах и осуществляет аналитику. Максимальный объем обрабатываемых ею данных составляет 30 Терабайт, а количество одновременных пользователей в пике может составлять до 500 000. С точки зрения масштабов и нагрузок система является поистине огромной, и для функционирования она требует обработки столь же огромных объемов данных в реальном времени.

Внедренное решение TmaxSoft включает реляционную СУБД Tibero, 3 узла Tibero Active Cluster (TAC), суммарно на 114 ядер, 2 узла InfiniLink на 60 ядер. Для сравнения - параметры использовавшейся ранее инфраструктуры на СУБД Oracle: СУБД – 114 ядер (3 узлов по 38 ядер), а ESB – 60 ядер (2 узла по 30).

После успешной миграции системы MDMS с Oracle на Tibero, в компании KEPCO заявили о существенном снижении расходов (до 60%) на поддержку работы инфраструктуры, выдерживающей такие же нагрузки и обрабатывающей тот же объем данных.

Затраты KEPCO на анализ инфраструктуры, сопровождение проекта и помощь при миграции составили $7,96 млн (без учета применимых налогов).

Деятельность KEPCO – производство, передача и распределение электроэнергии, а также разработка новых проектов электроэнергетики, включая атомную, ветровую и угольную. 93% всей электроэнергии в Корее производится собственными ресурсами KEPCO. Главным акционером компании являются власти Республики Корея (51%), что делает KEPCO крупнейшей госкомпанией в Корее.