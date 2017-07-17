«Глобус-Телеком» завершила второй этап проекта автоматизации в Саратове

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о завершении второго этапа проекта автоматизации на Саратовском предприятии городских электрических сетей (СПГЭС).

Компания увеличила мощность автоматизированной системы сбора информации с индивидуальных приборов учета электроэнергии (САТО), обеспечив более 380 тыс. абонентов СПГЭС телефонным сервисом приема показаний счетчиков.

В системе расширен функционал синтеза речи, что позволяет обеспечивать обратную связь с абонентами, автоматически принимать телефонные звонки, поддерживать с потребителями диалог, предоставлять им информацию в голосовом режиме без участия оператора и, при желании абонентов, с помощью голосовой команды переводить звонки на обслуживание оператору.

На базе программно-аппаратного комплекса САТО, без использования дополнительного оборудования АТС, организована работа колл-центра для увеличения результативности обработки звонков в часы наибольшей нагрузки. Операторы получили техническую возможность переводить абонентские звонки в другие службы СПГЭС: расчетный отдел, бухгалтерию, ремонтные службы, районные пункты оплаты услуг. Кроме того, в систему добавлен функционал поиска оператором данных абонента: по номеру лицевого счета, ФИО, телефонному номеру, дате или номеру звонка.

Принятые от абонентов показания индивидуальных электросчетчиков обрабатываются по специальному алгоритму и заносятся в базу данных. САТО сохраняет запись диалога с абонентом на сервере в компактном звуковом формате. Ее можно прослушать и, в случае некорректного распознавания голосовой информации, внести исправления в ручном режиме.

Внедрение системы позволило Саратовскому предприятию городских электрических сетей оптимизировать обслуживание абонентов: сократить очереди, минимизировать количество ошибок при обработке показаний электросчетчиков и автоматизировать предоставление справочно-информационных услуг.