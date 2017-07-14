«РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов

«РТ-Информ» (центр компетенции госкорпорации «Ростех» по ИБ и ИТ) объявил о запуске проекта по подключению предприятий «Ростеха» к информационной базе активов корпорации, позволяющей автоматизировать управление объектами собственности и активами организаций. Система уже функционирует в полном объеме и предоставляет широкие возможности от ведения реестра активов до формирования оптимального инвестиционного портфеля по ключевым показателям эффективности предприятий корпорации.

Автоматизированная система «Информационная база активов корпорации» (далее – АС ИБАК) сокращает издержки времени и трудозатрат за счет консолидации данных, позволяет быстро находить требуемую информацию, формировать отчеты и делать аналитику на новом уровне. База создана для нужд корпорации, предприятий, головных организаций холдинговых компаний и инфраструктурных дочерних организаций «Ростеха». Ранее у каждого предприятия была собственная система, которая в большинстве случаев имела низкую степень отказоустойчивости и не позволяла обеспечить доступ корпорации к данным предприятий в режиме реального времени.

При подключении к АС ИБАК предприятия «Ростеха» получают удобный информационно-аналитический инструментарий для управления активами. Система включает в себя генерацию документов и получение отчетов, ведение справочников и реестров различных объектов (имущественного комплекса, арендной деятельности, интеллектуальной собственности, событий корпоративной деятельности), механизм сохранения в базе данных файлов любых типов, импорт всех необходимых данных из бухгалтерских программ, сохранение истории изменения значений критичных атрибутов, отслеживание динамики изменения различных показателей, визуализацию информации в виде графиков и диаграмм, а также визуализацию местонахождения объектов на карте, управление доступом к информации. ИБАК имеет Web-интерфейс и возможность интеграции с геоинформационной системой (ГИС).

«Расширение присутствия Ростеха на глобальном рынке военной и гражданской продукции, горизонтальная и вертикальная интеграция Корпорации, слияния и поглощения, развитие производств - все эти факторы приводят к усложнению управления активами. Информационная база активов корпорации станет ценным ресурсом в процессе принятия значимых управленческих решений, послужит дальнейшему развитию Ростеха и оптимизации затрат», - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.

Программно-аппаратное решение АС ИБАК размещено на серверных мощностях ЦОД госкорпорации «Ростех». В настоящий момент идет активный процесс подключения к базе головных организаций холдинговых компаний и предприятий «Ростеха».