Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA

Инжиниринговая компания «АСЭ» объявила о внедрении системы автоматизации бизнес-процессов с помощью BPM-системы ELMA. «АСЭ» является управляющей организацией группы компаний ASE, которая входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Компания занимается строительством атомных электростанций и энергоблоков на территории 15 стран, в связи с чем уделяет повышенное внимание развитию проектного управления и оптимизации деятельности.

На сегодняшний день в работе компании задействовано более 100 программных решений. BPM-система ELMA обеспечивает прозрачность и измеряемость бизнес-процессов предприятия.

На этапе внедрения BPMS в системе были настроены 2 бизнес-процесса: «Заявка на заказ транспорта» и «Внутренняя отчетность». Второй процесс является многоуровневым и включает порядка 50 подпроцессов. В нем задействованы не только подразделения ASE, но и другие компании инжинирингового дивизиона «Росатома». На конкурсе госкорпорации проект по автоматизации работы с внутренней отчетностью занял пятое место, обойдя 65 других проектов.

Сегодня ELMA интегрирована с Active Directory и почтовой службой компании. В системе работают более 4000 сотрудников. Только в 2016 году в ИК «АСЭ» было разработано 24 проекта по автоматизации процессов предприятия.

В системе исполняются HR-процессы по подбору персонала, процессы документооборота и управления регламентацией. Территориально распределенные сотрудники оперативно решают задачи через ELMA: заходят в систему онлайн, комментируют, согласовывают или отклоняют документы. По всем процессам настроены метрики и показатели, что позволяет руководству собирать и анализировать статистику без серьезных трудозатрат.