HP представила в России принтеры и МФУ формата А3

HP Inc. объявила о доступности на российском рынке более десятка новых МФУ и принтеров формата A3, которые предлагают пользователям высокий уровень персонализации, защищенности и производительности.

Компания HP выводит на рынок две линейки продукции: на базе традиционной технологии печати HP LaserJet и инновационной HP PageWide. Новые устройства формата А3 обладают не имеющими аналогов решениями по безопасности и всем необходимым функционалом для работы с носителями формата А3. При этом технология HP PageWide еще и обеспечивает потрясающую цветопередачу при доступной цене.

Устройства отличаются еще более продолжительным безотказным функционированием за счет использования технологии HP Smart Device Services.

«Наши МФУ формата А3 закрывают все текущие и будущие потребности заказчиков в печати, — сказал Михаил Сорокин, менеджер по развитию категории корпоративных устройств печати, HP в России. — Выход этой инновационной линейки устройств коренным образом трансформирует рынок печати. Благодаря обширным знаниям, накопленным в ходе разработки широкоформатных коммерческих принтеров, мы смогли унифицировать конструкцию МФУ формата А3, повысить их скорость и качество печати, а также добиться снижения стоимости».

Мировая премьера новых МФУ HP формата А3 состоялась в апреле, и устройства уже демонстрируют высокий уровень востребованности среди заказчиков на всех континентах. Так, HP сотрудничает с более чем 500 реселлерами по всему миру, являющимися представителями многих крупнейших и быстроразвивающихся партнеров в соответствующих регионах. С новым ассортиментом устройств формата А3 у партнеров появились новые возможности получения прибыли с общим потенциалом до $55 млрд.

«Мы вплотную сотрудничали с нашими партнерами, обсуждая их потребности, оценивая наиболее оптимальные инструменты и исследуя их бизнес-модели, — сказал Александр Александров, менеджер по развитию контрактных устройств печати и устройств для среднего и малого бизнеса, HP в России. — Эта совместная работа над инновациями не только укрепила наше сотрудничество, но и оказала непосредственное положительное влияние на окончательный ассортимент устройств».

Список представленных устройств формата А3 включает цветные МФУ HP Color LaserJet Managed E87640, E87650 и E87660, цветные МФУ HP Color LaserJet Managed E77822, E77825 и E77830, МФУ HP LaserJet Managed E82540, E82550 и E82560, МФУ HP LaserJet Managed E72525, E72530 и E72535, цветные МФУ HP PageWide Pro 772, 777, Managed MFP P77740, Managed MFP P77760 и цветные принтеры HP PageWide Pro 750, Managed P75050.

Обладающие современными функциями безопасности, необходимыми для защиты коммерческих МФУ от растущего числа киберугроз, новые принтеры HP формата A3 являются безопасными корпоративными МФУ. Учитывая, что современные МФУ по принципу работы мало чем отличаются от ПК и что менее 2% из сотен миллионов МФУ по всему миру защищены надлежащим образом, повышение безопасности печати является главным приоритетом для компаний. МФУ НР корпоративного класса имеют всесторонний набор функций для обеспечения безопасности, создающий многоуровневую защиту для отражения самых изощренных атак.

Среди представленных устройств формата А3 – 3 платформы HP PageWide и 12 платформ HP LaserJet. Для устройств была разработана эксклюзивная облачная платформа HP Smart Device Services (SDS). SDS обеспечивает максимальную продолжительность безотказного функционирования устройств за счет расширенных возможностей диагностики и устранения проблем для конкретных устройств, а также удаленного исправления неполадок.

В рамках премьеры новых устройств печати HP формата А3 и A4 с усиленной защитой от кибератак был представлен второй сезон сериала HP Studios «Волк», продолжающий драматическую сюжетную линию первого сезона. Удостоенный наград актер Кристиан Слейтер играет в нем хакера, использующего уязвимости существующей ИТ инфраструктуры медицинского учреждения.