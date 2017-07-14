Dell представила линейку систем «2 в 1» Latitude корпоративного класса

Dell анонсировала новую линейку устройств «2 в 1» Latitude корпоративного класса, которые представляют собой ноутбук и планшет в одном устройстве без ущерба для дизайна, производительности и безопасности. Такие системы под управлением ОС Windows пользуются растущей популярностью: компании отказываются от планшетов в офисе в пользу ноутбуков-трансформеров ввиду их производительности и гибкости.

С выпуском новой линейки компания Dell выводит категорию устройств «2 в 1» на новый уровень. Новинки разработаны с учетом потребностей корпоративных клиентов; они построены на базе процессоров Intel Core vPro 7 поколения, обеспечивают безопасность с функциями многофакторной аутентификацией и защиты от вредоносных программ, широкие возможности обслуживания устройств и широкополосный мобильный доступ.

«При разработке дизайна продуктов мы учитываем пожелания и отзывы наших клиентов, просчитывается каждая деталь, важная для бизнес-пользователей, — отметил Кирк Шелл (Kirk Schell), старший вице-президент Dell по коммерческим клиентским решениям. — Вот лишь некоторые из параметров, важных для коммерческих клиентов: оптимизированные дисплеи, которые уменьшают потребление энергии и продлевают время работы от батареи; съемные жесткие диски для обеспечения безопасности данных; ИК-камеры для видеоконференций с контролем положения; размещение антенн Wi-Fi; использование легких материалов из углеродного волокна для увеличения долговечности. Разрабатывая конструкцию новых систем "2 в 1", мы дополнительно проверили клавиатуру Latitude, давно и успешно используемую во всех ПК данной линейки, на совместимость с новым типом устройств».

12-дюймовое устройство Latitude 12 серии 7000 (7285) представляет собой премиальный планшет со съемной клавиатурой. Такое решение подходит для мобильных сотрудников, которым нужно тонкое и легкое мобильное устройство «2 в 1» со съемной клавиатурой, защищенное и учитывающее все критически важные бизнес-требования, включая удобство обслуживания устройства на местах.

Согласно отчету IDC «Worldwide 2017 Q1 Personal Computing Device Tracker», поставки устройств «2 в 1» растут за счет бизнес-пользователей: в первом квартале они увеличились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Dell учитывает эти тенденции и предлагает 12-дюймовый ноутбук-трансформер Latitude 12 серии 5000 (5289), оснащенный шарнирным экраном с поворотом на 360 градусов. Устройство работает в нескольких режимах, обеспечивая плавный переход между режимами ноутбука, планшета, «стенда» (stand) и «домика» (tent), работает автономно до 17 часов — это, по данным, компании, самое продолжительное время среди ПК данного класса на современном рынке.

В августе 2017 г. Dell планирует представить 13-дюймовое устройство «2 в 1» Latitude 13 серии 7000 (7389), которое объединит в себе все возможности Latitude 5289. Полноразмерный дисплей Corning Gorilla Glass на обоих устройствах имеет антибликовое и устойчивое к загрязнению покрытие, а также поддерживает активное перо Dell Active Pen со встроенным датчиком давления, чтобы письмо для современного бизнес-пользователя было естественным и плавным.

«В сегменте коммерческих ПК сейчас наблюдается настоящий ренессанс в дизайне. О таких формфакторах, как устройство "2 в 1" всего лишь несколько лет назад мы могли только мечтать, а теперь это реальность, — отметил Боб О'Доннелл (Bob O’Donnell), президент и главный аналитик TECHnalysis Research. — Системы Dell "2 в 1", от компьютеров с отсоединяемой клавиатурой до устройств с поворотом экрана на 360 градусов, предоставляют качества, востребованные мобильными сотрудниками, — повышенную производительность, гибкость и привлекательный дизайн».

Dell предлагает защищенные коммерческие ПК с ведущими в отрасли решениями защиты, включая расширенную аутентификацию и передовую защиту от вредоносных программ. Новые устройства Latitude «2 в 1» серий 5000 и 7000 поставляются с решением ControlVault для изолированной аутентификации с сертификацией FIPS 140-2 Level 3 и инструментами управления системами Dell Client Command.

Dell имеет отдельное направление бизнеса, специализирующееся на защите данных и клиентских систем. Благодаря опыту в области безопасности дочерних компаний Dell Technologies (включая RSA, SecureWorks и VMware), Dell способна предложить организациям широкий спектр решений для обеспечения информационной безопасности, начиная от решений по защите клиентских систем и данных до управляемых служб безопасности, аналитики угроз и рисков, соблюдения нормативных требований.

Устройства Dell Latitude 12 серии 5000 (5289) и Dell Latitude 12 серии 7000 (7285) можно приобрести в России через официальных партнеров компании.