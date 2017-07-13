«Яндекс» и Uber объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок в России и соседних странах

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании.

Подробности о соглашении изложены в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси», к команде сервиса.

«Хочу рассказать вам об очень важной новости. Мы, «Яндекс.Такси» и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Вместе мы будем строить «персональный общественный транспорт» — альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро», говорится в письме.

Объединенная платформа в цифрах за июнь выглядит следующим образом: это 127 городов, 6 стран, 35 млн поездок в месяц, 7,9 млрд руб. суммарная стоимость поездок в месяц.

Эксперты оценивают совокупную стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 501 млрд руб. в 2016 г. (VTB Capital). При этом «теневой» сегмент был оценен Аналитическим центром при Правительстве РФ в 116 млрд руб. в 2015 г. Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по этому показателю.

После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки.

Платформа будет работать на базе алгоритмов распределения заказов и навигационно-картографических технологий «Яндекса». Объединение платформ даст возможность совершить еще один рывок в качестве сервиса и эффективности водителей.

«Яндекс» и Uber также договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, можно будет из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа смогут заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber.

UberEATS продолжит свое развитие в новой компании, где будет привлечен международный опыт UberEATS и технологии пешей маршрутизации «Яндекс.Карт».

Uber и «Яндекс» приняли решение проинвестировать в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно, оценивая объединенную компанию в $3,725 млрд. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании. Команды будут объединены.