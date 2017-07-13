«Центральная касса» запустила бета-тестирование новой версии приложения для Android

Платежная система «Центральная касса» объявила о подготовке к запуску новой версии приложения для Android. Компания запустила открытое бета-тестирование, принять участие в котором могут все желающие.

Присоединиться к тестированию можно на странице приложения в Google Play. Особенное внимание разработчики просят уделить ошибкам, связанным с безопасностью работы приложения (подмена учетной записи, выполнение запросов от другого пользователя) и багам, влияющим на основной функционал (при регистрации авторизации, поиске и оплате услуг).

Обновления приложения «Центральная касса» для Android коснулись не только дизайна. Особое внимание разработчики уделили юзабилити и повышению скорости совершения платежей. Итоговую версию планируется запустить до конца лета.

В июне стартовала программа bug bounty. «Центральная касса» заплатит до 10 000 рублей за найденные уязвимости в безопасности своих платежных сервисов. Новая версия приложения для Android также участвует в программе.

С помощью приложения «Центральная касса» можно оплатить услуги ЖКХ, интернет-провайдеров, операторов сотовой связи, штрафы, госпошлины, совершить переводы с карту на карту и другие платежи. Всего более 6000 поставщиков от Калининграда до Сахалина. Основные отличия «Центральной кассы» от банковских приложений - более широкие возможности оплаты и оперативная реакция на запросы и предложения пользователей. К оплате принимаются карты любых российских банков, в том числе кредитные и карты моментальной выдачи.

Данные карт пользователя хранятся в соответствии с требованиями международного стандарта PCI DSS.