SAP представила новые IoT-сервисы на конференции SAP Leonardo Live

SAP представила новые решения для интернета вещей, которые входят в цифровую инновационную систему SAP Leonardo. С помощью SAP Cloud Platform они поддерживают функции по работе с большими данными и аналитикой, возможность связывать людей, объекты и бизнес, а также такие технологии, как машинное обучение, чтобы дать возможность реализовать стратегии для интернета вещей и индустрии 4.0 в сфере цифровой логистики, производстве и управлении активами.

SAP IoT Bridge – это цифровой командный центр, который позволит операционным менеджерам обеспечить прозрачность бизнес-процессов и даст возможность действовать в режиме реального времени.

SAP Global Track and Trace – облачное приложение для унифицированного трекинга, мониторинга и получения отчётов об объектах и бизнес-процессах в сетевых каналах поставок.

SAP Leonardo IoT Edge – облачное ПО для вычислений, хранения данных и бизнес-семантики, с помощью которого устройства без доступа к дата-центру компании могут продолжать эффективно участвовать в бизнес-процессах практически в режиме реального времени.

SAP Digital Manufacturing Insights – облачное решение для централизованного управления производством и оптимизации рабочих процессов.

SAP Asset Manager – облачное мобильное приложение, которое позволяет отслеживать состояние здоровья сотрудников, оборудование, управлять техобслуживанием и системой безопасности.

«Менее года назад мы объявили о нашем стремлении развивать наш бизнес в сфере интернета вещей и инвестировать в него, – сказала Таня Рюкерт (Dr. Tanja Rueckert), президент по направлению интернета вещей и цифровых каналов поставок в SAP. – Благодаря цифровой инновационной системе SAP Leonardo, нашим решениям и реальным кейсам от клиентов и партнёров мы демонстрируем путь к цифровой трансформации при помощи инноваций, которые могут масштабироваться на всю организацию».

Сервис SAP Leonardo IoT Bridge – это центр управления, работающий в режиме реального времени. Он помогает сводить, находить корреляцию и контекст в данных, получаемых от сенсоров для интернета вещей, с бизнес-процессами, а также со структурированными и неструктурированными данными. Решение SAP Global Track and Trace позволяет моделировать отслеживаемые бизнес-процессы, передавать данные партнёрам по сети поставок. Данное приложение создано на архитектуре Big Data, что позволяет обрабатывать большие массивы данных с высокой производительностью.

Новые сервисы могут быть интегрированы с существующим портфолио продуктов SAP, чтобы создавать новые сценарии, такие как внешняя логистика. SAP Leonardo IoT Bridge помогает осуществлять управление множеством процессов и систем через единый командный центр, чтобы в результате получать информацию о том, где находится груз и что в нём, о состоянии и продвижении транспортного средства по маршруту.

Сервис агрегирует отслеживание данных о состояния доставки, груза, транспортировки и количестве транспортных средств через SAP Global Track and Trace; информацию о контейнерах и паллетах с грузом от сервиса SAP Connected Goods; данные о местоположении транспорта из приложения SAP Vehicle Insights; информацию о заказах из ERP-системы SAP S/4HANA.

SAP сотрудничает с Bosch Group для создания инноваций в сфере цифровой логистики. Bosch и SAP работают над сценариями для контроля в онлайн-режиме за перемещением грузов, а также над интеграцией cloud-to-cloud (межоблачная интеграция) с облачным сервисом для интернета вещей Bosch.

«С помощью сенсоров мы оцифровали логистические процессы, – сказал Маттиас Хёльсманн (Matthias Huelsmann), вице-президент по подключённой логистике в Bosch. – В частности, мы обеспечиваем сервис по обработке данных в режиме реального времени, включая авто идентификацию и данные о состоянии груза, такие как температура и амортизация. Это позволяет создать прозрачность процессов. Вместе с SAP мы помогаем нашим клиентам трансформировать каналы поставок ещё быстрее».

Сервис SAP Leonardo IoT Edge использует контейнерную инфраструктуру IoT-сервисов SAP Cloud Platform для бесшовной работы с такими сервисами, как SAP Digital Manufacturing. Сервис для цифрового производства позволяет проводить в облаке многоуровневую аналитику с полной видимостью производственных процессов на разных уровнях, а также полноценно и безопасно подключён к торговому залу. Благодаря этому доступу обеспечивается высокая точность информации о бизнес-процессах для эффективного принятия решений. Совместное использование решений SAP для интернета вещей и цифрового производства позволяют осуществлять единое управление операциями и воплощать в жизнь стратегии для индустрии 4.0.

Приложение SAP Asset Manager – это результат партнёрства SAP и Apple. SAP Asset Manager помогает профессионалам перевести ключевые управленческие процессы на мобильные устройства. Корпоративное приложение сочетает простоту использования приложений для обычных пользователей с удобными интерфейсами на базе SAP Fiori и дизайнерского языка iOS.