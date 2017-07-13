SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России

SAP представила свой взгляд на концепцию цифровой трансформации в российской промышленности. Представители SAP рассказали об уже реализованных сценариях и проектах, актуальных российским компаниям для повышения конкурентоспособности на рынке, создания цифровой инфраструктуры и предприятий.

По данным аналитиков, глобальный рынок сценариев для интернета вещей составит около $14,4 трлн к 2022 г., из них специальные кейсы для отдельных индустрий составят около $9,5 трлн (66%), а межиндустриальные сценарии – около $4,9 трлн (34%). Поэтому компании начинают искать новые бизнес-модели для повышения удовлетворённости клиентов. BMW, один из лидеров автоиндустрии, вместе с SAP представил прототип «подключённого автомобиля» (Connected Car). Платформа интернета вещей и возможности бортового компьютера позволяют в режиме реального времени анализировать местоположение автомобиля, поведение и предпочтения водителя и предлагать востребованные сервисы: скидки на бензин, бесплатный кофе, поиск свободного парковочного места, акции и предложения от различных бизнес-партнёров.

«Развитие цифровой экономики – это приоритетное направление для российских компаний в ближайшие годы, что было подтверждено на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. SAP вместе с ведущими российскими промышленными компаниями, среди которых НЛМК, ОМК, Северсталь, Норникель, СУЭК и многие другие, работает над созданием и реализацией новых сценариев для цифровизации промышленности, – сказал Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ. – Вместе с НЛМК мы создаём лабораторию инноваций, чтобы совместить опыт наших разработчиков и экспертов горно-металлургического сектора и создать новые решения для металлургических предприятий. Мы также стали партнёром петербургского Политехнического университета в проекте «фабрики будущего» – нового демонстрационного полигона для подготовки новых высокотехнологичных промышленных продуктов».

Применение в России сценариев, реализованных SAP и партнёрами в Германии и других странах мира – это ещё одно востребованное направление для российской промышленности. Среди представленных на Иннопроме проектов – решение для предиктивных ремонтов, которое было реализовано немецкой компанией GEA, ведущим производителем оборудования для пищевой промышленности. Компания внедрила сервис на базе интернета вещей и SAP Cloud Platform, чтобы с помощью датчиков собирать информацию о работе оборудования неисправностях. Анализ больших данных, получаемых на предприятии, позволяет сократить издержки при планировании ремонтов или замене оборудования. Другой сценарий был реализован в медицинской отрасли: швейцарская компания Roche использует носимые датчики для отслеживания физического состояния пациентов в режиме реального времени (пульс, шагомер, тест уровня сахара в крове, давление и т.д.). Сервис ACCU-Check на базе SAP HANA собирает данные, обрабатывает и представляет информацию лечащему врачу, который может в режиме реального времени реагировать на изменения жизненно важных показателей пациентов.

«SAP работает над совместными решениями вместе с российскими клиентами, партнерами и стартапами, – отметил Павел Гонтарев. – В Лаборатории совместных инноваций на базе SAP Labs мы вместе с партнерами разрабатываем совместные решения, которые дополняют уже существующие сервисы SAP и могут предложить новые технологии клиентам нашей компании в России и за рубежом. В SAP также функционирует подразделение заказной разработки Custom Development, куда наши заказчики могут обратиться для расширения функциональности внедренных продуктов».