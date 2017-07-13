Открыта регистрация на II Всероссийскую конференцию «Информационная безопасность и импортозамещение»

28 и 29 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону состоится II Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение. Новые тенденции развития электронного документооборота». К участию приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В рамках конференции будут организованы площадки по обмену опытом, а также выступления ведущих экспертов в сфере защиты информации и электронного документооборота. Свои последние разработки представят ведущие компании-производители «Инфотекс», «Лаборатории Касперского», «Связь Инжиниринг», «Конфидент», «Базальт СПО», «ТОНК», Alfadoc и другие.

Специальная секция электронного документооборота будет посвящена автоматизации государственных услуг, деятельности МФЦ и электронным архивам. Организатором данной секции станет компания «ЭОС» - ведущий российский производитель и поставщик систем автоматизации документооборота, ECM-систем и электронных архивов. Приглашаем участников выступить с докладом по данной тематике.

Регистрация участников производится на официальном сайте конференции. Окончание принятие заявок на регистрацию: 11 сентября 2017 года.