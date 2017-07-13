Microsoft представила приложение Seeing AI на основе ИИ для слепых

Microsoft объявила о доступности приложения Microsoft Seeing AI, которое призвано стать помощником для слепых и людей с дефектами зрения. Приложение доступно пользователям iOS начиная с 12 июля 2017 года. Приложение, созданное на основе искусственного интеллекта распознает и озвучивает все, что попадает в объектив смартфона.

Среди возможностей Seeing AI — распознавание людей в кадре. Приложение способно узнавать эмоции, а также запоминать лица и в дальнейшем называть знакомых по именам.

Распознавание текста пригодится во множестве ситуаций: Seeing AI вслух зачитывает вывески, указатели, этикетки и прочие надписи. Также разработчики реализовали возможность сканировать текстовые документы. Приложение дает подсказки о том, как лучше расположить лист, затем сканирует его и зачитывает вслух.

Благодаря выделению заголовков в тексте становится легче ориентироваться. При этом Seeing AI также распознает наличные деньги и называет их номинал. Разработчики особенно подчеркивают то, что купюру не обязательно расправлять перед камерой — бумага может быть согнутой или помятой, это не помешает распознаванию.

Поскольку Seeing AI — это исследовательский проект, разработанный в стенах Microsoft Research, некоторые его функции пока что носят экспериментальный характер. В частности, это касается распознавания сцен в кино. Искусственный интеллект может попытаться описать, что происходит в кадре, но предваряет это словами «Я думаю, что».

Приложение уже получило положительные отзывы. Особенно высоко первые пользователи оценили скорость работы и удобство чтения этикеток и вывесок. На данный момент программа доступна пользователям из США, Канады, Индии, Гонконга, Новой Зеландии и Сингапура.