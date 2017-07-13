Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM

Inoventica Services объявляет о запуске нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM, благодаря которому скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до менее чем 10 минут.

Новый кластер Inoventica Services состоит из 7 основных серверов, каждый с двумя процессорами Intel Xeon E5-2650v3. В каждом сервере установлено 192 ГБ оперативной памяти. В качестве дисковой системы используется СХД NetApp с полезной емкостью 30 ТБ, где на первом уровне стоят твердотельные SSD-диски, а на втором - серверные SAS-диски.

Благодаря использованию нового оборудования и SSD-дисков производительность и скорость отклика виртуальных серверов Inoventica Services возрастёт на 60% по сравнению с прежней конфигурацией, а использование СХД NetApp повысит надёжность и отказоустойчивость приложений пользователя.

Указанное кластерное решение позволит Inoventica Services предложить рынку до 5 000 (в зависимости от тарифа) высокопроизводительных виртуальных серверов на Linux c SSD-дисками, превосходящих существующие на рынке предложения по соотношению цена/ технические параметры.

«Виртуальный сервер на Linux» c SSD-дисками подойдет для систем, которые требуют высокой скорости работы, например, интернет-магазины, 1с-бухгалтерия, CMS и CRM-систем, а также высоконагруженных систем и проектов, обрабатывающих большие объемы данных.