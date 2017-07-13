Hitachi заявила о готовности инвестировать в российскую экономику

О намерении реализовывать совместные проекты с российскими предприятиями сообщил Ясуо Танабэ (Yasuo Tanabe), старший вице-президент Hitachi, на международной выставке «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Приоритетом в стратегии японской корпорации являются технологии интернета вещей, в разработку которых Hitachi намерена вложить около $3 млрд.



Руководство Hitachi уверено, что в ближайшие годы российский рынок будет развиваться в ключе сочетания промышленного производства и высоких технологий – то есть, в сфере применения интернета вещей. В японской корпорации уделяют внимание разработке технологий, которые позволят российским предприятиям использовать самые передовые механизмы хранения и управления данными, инновационные решения для анализа этих данных – все это создает необходимые предпосылки для успешной реализации проектов цифровой трансформации и широкого распространения самых передовых разработок в области интернета вещей в финансовой сфере, промышленности и транспортной отрасли. Фактически, интеграция этих направлений в деятельности российских компаний – важный шаг на пути создания «умных» предприятий и может стать мощным толчком для развития цифровой экономики, считают в Hitachi.

«Россия уже встала на путь построения цифровой экономики и располагает всей необходимой базой для внедрения инновационных технологий в значимые для экономики отрасли: добывающую, тяжелую, транспортную промышленность, – комментирует Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Data Systems. – При этом применение технологий интернета вещей также является приоритетным направлением в реализации стратегии цифровой экономики страны».

По итогам прошлого финансового года выручка Hitachi на рынке интернета вещей достигла $5,4 млрд. В корпорации создано подразделение Hitachi Insight Group, основная задача которого – получение максимальной отдачи от объединения предлагаемых Hitachi операционных и информационных технологий с помощью новой открытой ИВ-платформы Lumada.

