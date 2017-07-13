Google представила сервис «Автозагрузка и синхронизация» для «Google Фото» и «Google Диска»

Google представила новый сервис «Автозагрузка и синхронизация» для Mac и ПК. Приложение позволяет быстро и безопасно сохранять резервные копии файлов на «Google Фото» или «Google Диск». Теперь риск потери единственной копии важного файла значительно ниже. Достаточно выбрать папки для автосохранения, и приложение сделает все остальное.

Важные файлы и фотографии обычно хранятся в разных местах: на компьютере, телефоне, SD-карте или видеокамере, которая используется от случая к случаю. Не всегда удается сохранить все эти данные, создать резервные копии, упорядочить и разместить их так, чтобы они были под рукой.

Приложение «Автозагрузка и синхронизация» - это упрощенный, ускоренный и более надежный способ защиты ваших важных снимков и других файлов. Он заменит инструмент, позволяющий загружать файлы в «Google Фото» и «Google Диск» с Mac/ПК.

Дополнительная информация о работе сервиса доступна здесь.