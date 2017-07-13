Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения

Dell EMC объявила о начале глобальных поставок серверов PowerEdge поколения. Новые системы призваны помогать компаниям любого размера трансформировать ИТ. Серверы нового поколения, недавно анонсированные на конференции Dell EMC World 2017 и отмеченные отраслевыми наградами за дизайн, становятся основой построенной на новых процессорах Intel Xeon Scalable масштабируемой, автоматизированной и защищенной вычислительной платформы для традиционных и облачных приложений.

«Системы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения дополняют портфель лидирующих в мире серверов, которые призваны помочь заказчикам трансформировать ИТ, — сказал Эшли Горакхпурвала (Ashley Gorakhpurwalla), президент подразделения серверных решений Dell EMC. — Современные инфраструктурные решения Dell EMC меняют правила игры в современной цифровой экономике. Благодаря киберустойчивой архитектуре серверов и инновациям, повышающим их производительность, мы сможем помогать клиентам раскрывать свой бизнес-потенциал».

Масштабируемая бизнес-архитектура серверов Dell EMC PowerEdge отвечает изменяющимся требованиям заказчиков и обеспечивает расширенные возможности повышения производительности для традиционных, виртуализированных и облачных рабочих нагрузок в программно-определяемом центре обработки данных. Новые серверы оптимизированы для накопителей NVMe (non-volatile memory express) и помогают заказчикам ускорить развертывание программно-определяемых хранилищ данных и стека гиперконвергентной инфраструктуры.

Повышенная производительность баз данных и ускоренное время отклика: до 12 раз больше операций ввода/вывода в секунду в базах данных и на 98% быстрее отклик баз данных в кластере VMware vSAN.

Более быстрая и эффективная миграция виртуальных машин в реальном времени: на 58% быстрее, при этом при использовании контроллеров 25GbE c удаленным прямым доступом к памяти (Remote Direct Memory Access (RDMA)) нагрузка на ЦП уменьшается на 75%.

Увеличение производительности хранилища для максимизации скорости работы приложений: количество поддерживаемых накопителей NVMe увеличено в 6 раз, общая емкость флэш-памяти увеличена в 5 раз, количество слотов ввода-вывода увеличено на 30% и показатели плотности улучшены на 25%.

Интеллектуальная автоматизация серверов Dell EMC PowerEdge позволяет ИТ-администраторам сосредоточиться на важных задачах, которые способствуют росту бизнеса. В частности, консоль управления OpenManage Enterprise с мощным RESTful API предлагает инструменты для автоматизации развертывания, обновлений, мониторинга и обслуживания.

Новая, более мощная консоль управления OpenManage Enterprise предлагает пользователям простое управление жизненным циклом сервера: от развертывания до вывода из эксплуатации или перепрофилирования с помощью усовершенствованного интегрированного контроллера удаленного доступа Dell (iDRAC9). Это в четыре раза увеличивает производительность пользовательского интерфейса и на 30% сокращает время настройки iDRAC с помощью мобильного управления через QuickSync 2. Разрешение проблем с сервером PowerEdge происходит на 90% быстрее благодаря поддержке ProSupport Plus и проактивной и предиктивной технологии SupportAssist.

Компания Dell EMC считает, что интегрированные средства безопасности являются неотъемлемой частью вычислительных систем, которые не требуют дополнительных лицензионных выплат. Предыдущие два поколения серверов PowerEdge уже завоевали репутацию надежных систем. Устойчивая к киберугрозам архитектура серверов PowerEdge предусматривает защиту данных, обнаружение угроз, восстановление информации, а также удаление данных с систем по истечении их жизненного цикла.

Новая архитектура предлагает доверенную загрузку с шифрованием, которая увязывает сквозную безопасность сервера и общую безопасность центра обработки данных. Она включает в себя такие функции, как доверенные средства «на кристалле», защиту Intel Boot Guard, подписанную прошивку и автоматическое восстановление BIOS, а новое ПО OpenManage Enterprise как виртуальная консоль обеспечивает повышенную безопасность сервера, предлагая клиентам операционную гибкость. Защиту системы (System Lockdown), уникальную функцию серверов PowerEdge, которая помогает защитить любую конфигурацию системы от вредоносных или непреднамеренных изменений, предупреждая пользователей о любых попытках модификаций системы. Удаление данных с систем (System Erase) — пользователи могут легко и быстро вывести серверы из эксплуатации либо переориентировать их под другие задачи, надежно удалив данные с дисков и других встроенных энергонезависимых накопителей.

Компания Dell EMC внедряет в серверы PowerEdge 14 поколения процессоры Intel Xeon Scalable, которые обеспечивают на 27% больше процессорных ядер и на 50% больше пропускной способности памяти. Таким образом, заказчики смогут ускорить работу критически важных приложений и нагрузок.

Новая линейка серверов PowerEdge включает в себя следующие модели в стоечном и модульном исполнении. Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R640 – комбинация для горизонтально-масштабируемых ЦОД высокой плотности вычислений и хранения данных на двухсокетной платформе 1U. Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R740 – «рабочая лошадка» для требовательных сред, обеспечивающая идеальный баланс между хранением, вводом-выводом и ускорением приложений и с превосходной гибкостью конфигурации на платформе 2U/2S. Позволяет до 50% увеличить количество пользователей виртуальных рабочих мест на сервер и до 50% - поддержку ускорителя GPU для аналитики Hadoop. Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R740XD – эта платформа 2U/2S обладает лучшей в своем классе производительностью и плотностью хранения данных для таких приложений, как программно-ориентированное хранилище, и обладает универсальностью, необходимой поставщикам облачных сервисов, пользователям Hadoop/Big Data и хостинг-провайдерам с услугами «колокации».

Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R940 – эта платформа 3U/4S поддерживает требовательные критически важные рабочие нагрузки, такие как системы планирования ресурсов предприятий (ERP), электронной коммерции и объемные базы данных. PowerEdge R940 может сэкономить до 600 тысяч долларов на стоимости лицензирования Oracle. До 44% ускоряется работа SAP SD Sybase Environment. Dell EMC PowerEdge M640 и FC640 – непревзойденные модульные серверы, предназначенные для высокой производительности с лучшей в своем классе плотностью для исключительной масштабируемости на блейд- и модульной платформе. Модульный сервер Dell EMC PowerEdge C6420 – идеально подходит для высокопроизводительных вычислений. Увеличивает плотность, масштабируемость и энергоэффективность на единицу оборудования в модульной платформе 2U/8S.

Серверы PowerEdge также являются основой ряда решений Dell EMC. Ведущие в отрасли решения и платформы Dell EMC будут строиться на базе мощных и защищенных серверов нового поколения PowerEdge. Серверы будут применяться в решениях хранения и центрах обработки данных, гиперконвергентных устройствах и стойках, гибридных облачных платформах, готовые узлах, комплексных и других решениях Dell EMC.

Эта интеграция глубже, чем просто выполнение программного обеспечения на аппаратной платформе. Имея в своем обширном портфеле корпоративных решений оборудование и программное обеспечение, Dell EMC использует глубокое знание стека программного и аппаратного обеспечения для оптимизации производительности, а также их углубленного совместного тестирования.

Новые серверы станут основой решений Dell EMC, в которых использовалось предыдущее поколение PowerEdge, — таких как VxRail, VxRack, XC Series, VSAN Ready Nodes, ScaleIO Ready Nodes, IsilonSD Edge и Elastic Cloud Storage. Кроме того, они будут доступны во многих новых решениях и платформах Dell EMC, включая Data Domain Appliance, CloudArray, Ready Bundles, Ready Systems, Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, Dell EMC Native Hybrid Cloud и Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack.

Серверы Dell EMC PowerEdge R940, R740, R740xd, R640 и C6420 уже доступны к заказу через официальных партнеров компании. Серверы Dell EMC PowerEdge FC640 и M640 будут доступны позднее в 2017 г. Решения Dell EMC, основанные на новых серверах PowerEdge, появятся в продаже на мировом рынке во второй половине 2017 года.