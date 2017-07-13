CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус»

CTI объявила о завершении проекта по внедрению Wi-Fi и структурированной кабельной системы (СКС) на объектах международной розничной сети гипермаркетов «Глобус». Работы были проведены в новом гипермаркете в г. Одинцово и в логистическом центре ритейлера в индустриальном парке «Холмогоры» в Московской области.

Основными целями проекта стали – покрытие сетью Wi-Fi складских и офисных помещений и предоставление сервиса доступа в интернет посетителям гипермаркета. Развёрнутая CTI Wi-Fi-сеть также предназначена для предоставления доступа сканерам системы Scan&Go. Это первая внедрённая в России система самостоятельного сканирования товаров. Пользуясь данным решением, покупатели могут совершать свои покупки без участия кассира, сканируя товары непосредственно в торговом зале и экономя время, минуя ожидание в очереди.

Выполненные высокопрофессиональными специалистами CTI работы – первый этап развертывания Wi-Fi-сети, предусматривающий в дальнейшем возможность масштабирования и применения технологии геопозиционирования. В новом гипермаркете «Глобус» в г. Одинцово CMX позволит персонализировать посещение магазина клиентами, которые используют собственные мобильные устройства. Система самостоятельно собирает и анализирует статистику.

«Беспроводные решения сейчас находятся в авангарде сетевых технологий, они крайне актуальны, их применимость очевидна, – сказала Екатерина Сенченко, заместитель генерального директора по инженерно-технологическому развитию и сервису CTI. – Комплекс работ по развёртыванию сетевой инфраструктуры и Wi-Fi, выполненный специалистами CTI для гипермаркетов «Глобус», является одним из профилей нашей компании. На первом этапе мы реализовали инфраструктурную часть. Второй этап проекта с применением CMX даст преимущества для бизнеса – увеличение количества спонтанных покупок клиентами, т.к. решение поможет сделать наиболее релевантные предложения гостям торговой зоны. Это одно из первых внедрений CMX в России».

«Мы остались довольны работами, выполненными командой CTI, – отметила Наталья Смирнова, директор управления закупок сети гипермаркетов «Глобус». – Проведенные работы соответствуют технологическим стандартам и отвечают передовым решениям в отрасли телекоммуникаций. Чтобы в будущем протестировать новую систему CMX, необходимо более плотное Wi-Fi-покрытие. Для этого сотрудниками CTI был проведён полный комплекс работ по обследованию объектов, их детальное радиопланирование, подбор оборудования, его качественный монтаж и настройка сети. На очереди второй этап – внедрение CMX».

С помощью релевантного контента и предложений об акциях и выгодных товарах, СМХ делает процесс покупок удобным и эффективным, повышая лояльность посетителей и увеличивая прибыль магазина. Информация доставляется в режиме реального времени в зависимости от местоположения клиента в торговом зале. Можно проложить маршрут к конкретному товару. Анализируется трафик в магазине для более эффективного расположения объектов и удобства передвижения по торговому залу, минимизируются возможные «пробки». Достаточно того, чтобы на мобильном устройстве посетителя магазина был включен Wi-Fi.