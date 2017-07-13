«Альфа-Банк» выбрал технологию Disk Wiper от Paragon Software для защиты от утечек данных

Paragon Software Group объявила о заключении договора с «Альфа-Банком». В рамках договора технология Disk Wiper 15 Professional будет использована в банке с целью повышения эффективности защиты чувствительной информации от утечек.

«Работая в Альфа-Банке, мы прежде всего заботимся о его безопасности и безопасности клиентов, особенно учитывая возрастающую в последнее время угрозу утечки данных, - отмечают эксперты информационной безопасности банка. – С поддержкой Paragon Software мы можем гарантировать безопасность чувствительных данных и свести к минимуму риски, связанные с попаданием конфиденциальной информации к третьим лицам».

Технология, применяемая в Disk Wiper 15 Professional, гарантирует надежное, безвозвратное, а также безопасное для жизненного цикла твердотельного накопителя удаление данных любого формата и расширения. Кроме того, технология Disk Wiper предоставляет на выбор 10 международных стандартов санитизации данных. Таким образом, в отношении конфиденциальной информации банка будут обеспечены все необходимые меры защиты.

«Disk Wiper 15 Professional создавался именно с целью полного и безвозвратного уничтожения всех данных на жестких носителях. Мы гордимся, что Альфа-Банк выбрал наше решение и готовы к плодотворному сотрудничеству», - сказал Константин Комаров, генеральный директор Paragon Software Group.