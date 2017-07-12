Veon и «Мегафон» прекращают совместную деятельность в рамках бизнеса «Евросети»

Veon Ltd. и «Мегафон» договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети».

«Евросеть» - одна из крупнейших в России розничных сетей на рынке мобильных и электронных устройств, совладельцами которой являются «Вымпелком», дочерняя компания Veon в России, и «Мегафон».

В соответствии с договоренностью, достигнутой сторонами, «Мегафон» получит 50% акций «Вымпелкома» в «Евросети» и станет 100% собственником «Евросети», а «Вымпелком» приобретет половину розничных салонов ритейлера.

Шелль Мортен Йонсен, генеральный директор «Вымпелкома» и глава крупнейших рынков Veon Ltd., отметил: «Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «Мегафоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «Вымпелком» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России. Мы будем с нетерпением ждать наших клиентов в еще большем количестве собственных салонов «Билайн».

Данное соглашение подлежит согласованию со стороны соответствующих регулирующих органов и зависит от выполнения ряда условий. Сделка будет закрыта только после того, как эти условия будут удовлетворены и регуляторное одобрение получено.