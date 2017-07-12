RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям

RDP.RU провела первичные переговоры с представителями зарубежных компаний в рамках «Всемирного мобильного конгресса - 2017 Шанхай» (Mobile World Congress Shanghai), проходившего с 28 июня по 1 июля 2017 г. В ходе этих встреч были выявлены их потребности в российском оборудовании для высокопроизводительной обработки трафика.

Российскую делегацию на конгрессе возглавил заместитель главы Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов. В начале работы конгресса прошел «Русский день», целью которого была популяризация российских технологий на международном рынке. 20 из 22 компаний, представлявших Россию (среди них и RDP.RU) – резиденты инновационного центра «Сколково».

В рамках мероприятия эксперты RDP.RU встретились с представителями иранской компании MCI. Иранские коллеги заинтересовались продуктом EcoNAT (CG-NAT), который позволяет оптимизировать IPv4 адресное пространство и обеспечить плавный переход на IPv6; а также программно-аппаратным комплексом EcoDPI Teracluster (DPI) для распознавания и глубокого анализа сетевого трафика.

Также прошла встреча с крупным алжирским мобильным оператором DJEZZY, заинтересованным в поставках российских решений для URL-фильтрации и DPI.

За участие в российской экспозиции на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае компания RDP.RU награждена дипломом за подписью Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова.

Алексей Семенихин, заместитель регионального директора RDP.RU, отметил: «Интерес зарубежных компаний к продукции RDP.RU подтверждает ее конкурентоспособность и соответствие международным стандартам качества. Иностранные заказчики не думают об импортозамещении – им нужны хорошие технические характеристики (функциональность, производительность) и привлекательные коммерческие условия. Мы готовы предложить им и то, и другое. Наши решения разработаны на основе универсальных х86 платформ – в соответствии с новой технологической парадигмой. В ближайшие годы все мировые технологии в сфере оборудования для ШПД будут развиваться именно в этом векторе. Мы намерены идти в ногу со временем и предлагать рынку только самые актуальные и практичные инструменты для высокопроизводительной обработки сетевого трафика».