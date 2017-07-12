Модули Samsung Artik обеспечат периферийную обработку данных на SAP Leonardo IoT Edge

Samsung Electronics объявила о том, что два IoT-шлюза платформы Samsung Artik получили сертификацию SAP для работы на SAP Leonardo IoT Edge, поддерживая взаимодействие между двумя решениями. Сочетание надежной и мощной периферийной обработки данных модулями Samsung Artik и SAP Leonardo поможет более быстрому и гибкому развертыванию аналитики в проектах интернета вещей во многих отраслях.

Потребность в локальной или «периферийной» обработке данных устройства уже стала очевидной в промышленном производстве, а также в других отраслях с интенсивным использованием данных. Модули Samsung Artik 530 и 710 являются платформой для периферийной обработки, в которой интегрированный высокопроизводительный многоядерный процессор, DRAM и флэш-память, а также несколько радиодатчиков совмещены в одном компактном модуле. Благодаря новой сертификации для SAP Leonardo, клиенты Samsung Artik теперь могут использовать все возможности SAP Leonardo для периферийной обработки данных, снижая риски и сокращая время, затрачиваемое на поддержку проектов интернета вещей.

SAP Leonardo - это цифровая система SAP, объединяющая программные возможности интернета вещей, машинное обучение, Big Data и аналитику на облачной платформе SAP Cloud Platform, при этом используя опыт SAP, глубокие технологические и отраслевые знания и передовые методологии дизайн-мышления.

«Эта сертификация поможет нашим клиентам настраивать функции периферийной обработки данных и облачных вычислений по мере необходимости, позволяя внедрять эффективные и разнообразные решения «Интернета вещей» в различных сценариях развертывания, - сказал Джеймс Стэнсберри (James Stansberry), старший вице-президент и глава Artik US Samsung Electronics. – Samsung Artik продолжит увеличивать список партнеров по технологиям и дистрибуции, при этом расширяя возможности нашей функциональной совместимости с интернетом вещей, управления жизненным циклом устройств, безопасности и аппаратного обеспечения».

«Мы рады, что платформа Samsung Artik стала нашим первым партнером с сертифицированным оборудованием, поддерживающим SAP Leonardo, - отметил Кристоф Инауэн, вице-президент SAP по запуску продуктов и партнерствам в сфере интернета вещей. - Функциональные модули Artik – идеальный выбор для клиентов, планирующих развертывание SAP Leonardo IoT Edge в проектах интернета вещей. Мы считаем эту возможность особенно важной для производителей оборудования и клиентов, которым необходима локальная обработка части большого массива данных, которые они производят, для повышения скорости, стоимости и надежности.

Модули Samsung Artik 530 и 710 доступны для заказа в партнерской сети Samsung по всему миру.