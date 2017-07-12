Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft

Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS.

В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки динамики бизнеса разработана и запущена в эксплуатацию новая бэк-офисная система на базе Microsoft Dynamics AX, а также система управления кассовыми терминалами на базе Dynamics for Retail. В рамках развития omni-channel продаж создано автоматизированное рабочее место (АРМ) для операторов call-центра ритейлера на базе Microsoft Dynamics CRM.

«Hoff демонстрирует отличные результаты по всем каналам продаж – за I полугодие 2017 года рост выручки составил 40%. Мы продолжаем увеличивать долю рынка за счет масштабирования мультиформатной омниканальной бизнес-модели, фокуса на построение долгосрочных отношений с покупателями и повышения операционной эффективности. В этом нам во многом помогает используемая информационная система управления», – сказал Михаил Кучмент, вице-президент и совладелец Hoff.

Централизованная бэк-офисная система охватывает 18 гипермаркетов Hoff, 9 магазинов форматов Mini и Home, и обеспечивает эффективное управление закупками, ассортиментом, ценообразованием, внешней и внутренней логистикой, продажами, рекламационной работой и послепродажным обслуживанием. Бэк-офисная система интегрирована с интернет-магазином Hoff. На сегодняшний день в ней работают более 2500 пользователей. Благодаря понятному интерфейсу удалось обойтись без серьезных затрат на обучение сотрудников работе в новой системе.

«Прежняя бэк-офисная система была сильно кастомизирована. Совместно с Maykor-GMCS мы автоматизировали с нуля большую часть бизнес-процессов розницы, управления закупками и логистикой. Централизованный подход к построению архитектуры систем и перенос их в public cloud позволил на 20% сократить затраты на поддержку эксплуатации», – отметил Денис Рудаков, ИТ-директор Hoff.

Одновременно с новой бонусной программой лояльности, которая позволяет покупателям оплачивать покупки разными способами, в том числе бонусами и подарочными картами, была развернута новая POS-система. Hoff завершила построение единой экосистемы для поддержки процессов продаж и обслуживания.

«Одной из актуальных задач, которая стояла перед нами, как и перед многими ритейлерами, было обновление нашего кассового ПО. Мы остановились на POS-системе от Microsoft по многим причинам: быстродействие, автономность - даже при потере связи система продолжает полноценно работать, имеет гибко настраиваемый ролевой интерфейс, централизованное управление конфигурацией рабочих мест кассиров», – сказал Денис Рудаков.

Проблему минимизации среднего времени обслуживания в период сезонных пиковых загрузок решили благодаря АРМ оператора call-центра, который был разработан с использованием типового решения Maykor-GMCS. В единой карточке клиента оператор может просмотреть историю покупок, проконсультировать по заказу, доставке, использованию карты лояльности, накопленных баллах и т.д. Для исходящих звонков разработана система скриптов-подсказок, чтобы минимизировать ошибки операторов при информировании клиентов.

«Hoff является одним из самых инновационных ритейлеров, сотрудничать с которым очень интересно. Для сокращения сроков реализации отдельных задач мы использовали наши типовые решения, например, при настройке кассового решения, что позволило минимизировать количество необходимых модификаций и сократить сроки запуска. Отдельное внимание было уделено проектному управлению – на регулярной основе совместно с ключевыми пользователями оценивался каждый этап работ и возможные риски», – отметил Максим Наумчак, директор департамента проектных решений, дирекция Retail&Cloud, Maykor-GMCS.